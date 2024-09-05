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Düzce’de meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem Bolu ve çevre illerde de hissedildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Düzce’de meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem Bolu ve çevre illerde de hissedildi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bolu depremin hissedildiği iller arasında yer aldı. 5 Eylül 2024 tarihinde Düzce'de 3.5 şiddetinde meydana gelen depremi AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu. Birçok vatandaş az önce deprem mi olup olmadığına dair endişeler taşıyor.

Düzce'de 3.5 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de yoğun bir şekilde hissedildi.

Vatandaşlar özellikle de Bolu'da deprem olup olmadığını merak etti. Henüz herhangi bir can ve mal kaybı kaydedilmedi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre deprem 5.5 km derinlikte meydana geldi.

Düzce’de meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem Bolu ve çevre illerde de hissedildi - 1. Resim

BOLU'DA DEPREM Mİ OLDU?

Bolu'da hissedilen 3.5 büyüklüğündeki sarsıntı, merkez üssü Düzce'nin Darıyeri-Bakacak-Kaynaslı bölgesinde meydana geldi.

Depremin derinliği 5.5 kilometre olarak ölçüldü ve Bolu ile çevre illerde de etkili olduğu bildirildi. Bu nedenle Bolu'da da deprem hissedildi.

Yetkililer, depremin ardından bölgede herhangi bir can veya mal kaybı olup olmadığını belirlemek için çalışmaları sürdürüyor.

Düzce’de meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem Bolu ve çevre illerde de hissedildi - 2. Resim

DÜZCE'DE DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Düzce'nin Darıyeri-Bakacak-Kaynaslı bölgesi olduğu belirtildi.

Deprem 19.47'de gerçekleşti ve kısa süreliğine endişeye neden oldu. Kandilli Rasathanesi de bu sarsıntıyı onaylayarak derinliği ve büyüklüğü hakkında bilgi verdi.

Halktan, hasar tespit çalışmaları ve acil durumlarla ilgili bilgi almak üzere yetkili kurumların uyarılarına dikkat etmeleri istendi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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