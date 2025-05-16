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Edi Rama kimdir, kaç yaşında? Arnavutluk Başbakanı hayatı ve biyografisi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Edi Rama kimdir, kaç yaşında? Arnavutluk Başbakanı hayatı ve biyografisi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Arnavutluk’un dört dönemdir başbakanı olan Edi Rama ismi hayatı ve kariyeri merak ediliyor. 61 yaşındaki lider, 2025 seçim zaferiyle Tiran’da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne ev sahipliği yaparak uluslararası alanda adından söz ettirdi.

Edi Rama kimdir kaç yaşındaArnavutluk’un Sosyalist Partisi lideri Edi Rama, hem iç politikada hem Avrupa ile ilişkilerde aktif rol oynadı. Ressam, yazar ve eski basketbolcu olan Rama, 2013’ten beri başbakanlık koltuğunda oturuyor. Edi Rama kimdir merak edildi.

EDİ RAMA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Edi Rama, 4 Temmuz 1964’te Tiran’da doğdu ve şu anda 61 yaşında. Siyasetçi kimliğinin yanı sıra ressam olarak da  tanınan Rama, Arnavutluk Sosyalist Partisi’nin 2005’ten beri liderliğini yürütüyor.

Edi Rama kimdir, kaç yaşında? Arnavutluk Başkan hayatı ve biyografisi - 2. Resim

Gençlik yıllarında sanatla iç içe olan Rama, Tiran’daki Jordan Misja Sanat Lisesi’nden mezun olduktan sonra Güzel Sanatlar Akademisi’nde eğitim aldı.

Babası Kristaq Rama, komünist dönemde tanınmış bir heykeltıraşken, annesi Aneta Rama tıp mezunuydu. Rama, 1998-2000 yıllarında Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı, 2000-2011 yıllarında ise Tiran Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

2013’ten beri başbakan olan Rama, 2017 ve 2021 seçimlerini kazanmasının ardından 2025’te dördüncü kez zafer elde etti.

Edi Rama kimdir, kaç yaşında? Arnavutluk Başkan hayatı ve biyografisi - 3. Resim

ARNAVUTLUK BAŞBAKANI KİMDİR?

Arnavutluk’un mevcut başbakanı, 15 Eylül 2013’ten beri görevde olan Edi Rama’dır. Rama, 2013’te Sali Berisha’nın merkez sağ koalisyonunu yenerek iktidara geldi. 2017, 2021 ve son olarak 2025 seçimlerinde galip gelerek Arnavutluk tarihinde dört dönem üst üste başbakanlık yapan tek lider oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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