Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2025-2026 kırtasiye yardımı ödemesinde son durum

2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül’de başladı. Öğretmenlerin ders yılı başında ihtiyaçlarını karşılamak için verilen eğitim öğretim ödeneğinin (kırtasiye yardımı) ödeme tarihi ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitim öğretim ödeneği Eylül ayında ödenecek. Geçtiğimiz yıllarda ödemeler ay ortasında hesaplara yatırılmıştı.

2025 yılı için de aynı uygulamanın geçerli olması bekleniyor. Eylül ayı içinde öğretmenlerin maaş hesaplarına aktarılacak ödenek sayesinde eğitim yılına hazırlık sürecinde kırtasiye masraflarına destek sağlanacak.

ZAMLI EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sonrasında öğretmenlerin kırtasiye yardımı miktarında artış yapılmıştı. 2024-2025 döneminde 5 bin 266 TL olarak ödenen tutar bu yıl 6 bin 436 TL’ye çıkarıldı.

Böylece öğretmenlere verilen eğitim ödeneğinde yaklaşık 1.200 TL’lik bir artış yapılmış oldu. Ayrıca akademik personelin ödeneği de 1853 TL yükseltildi.

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

İlk ara tatil: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026

İkinci ara tatil: 16-20 Mart 2026

2025-2026 eğitim-öğretim yılı okulların kapanışı: 19 Haziran 2026