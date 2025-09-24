Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2025-2026 kırtasiye yardımı ödemesinde son durum

Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2025-2026 kırtasiye yardımı ödemesinde son durum

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2025-2026 kırtasiye yardımı ödemesinde son durum
Öğretmen, Finansman, Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Maaşı, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Öğretmenlere her yıl Eylül ayında ödenen eğitim öğretim ödeneği (kırtasiye yardımı) bu yıl da gündemde. Ödemelerin ne zaman hesaplara geçeceği ve zamlı tutarın ne kadar olduğu merak ediliyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül’de başladı. Öğretmenlerin ders yılı başında ihtiyaçlarını karşılamak için verilen eğitim öğretim ödeneğinin (kırtasiye yardımı) ödeme tarihi ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitim öğretim ödeneği Eylül ayında ödenecek. Geçtiğimiz yıllarda ödemeler ay ortasında hesaplara yatırılmıştı.

2025 yılı için de aynı uygulamanın geçerli olması bekleniyor. Eylül ayı içinde öğretmenlerin maaş hesaplarına aktarılacak ödenek sayesinde eğitim yılına hazırlık sürecinde kırtasiye masraflarına destek sağlanacak.

Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2025-2026 kırtasiye yardımı ödemesinde son durum - 1. Resim

ZAMLI EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sonrasında öğretmenlerin kırtasiye yardımı miktarında artış yapılmıştı. 2024-2025 döneminde 5 bin 266 TL olarak ödenen tutar bu yıl 6 bin 436 TL’ye çıkarıldı.

Böylece öğretmenlere verilen eğitim ödeneğinde yaklaşık 1.200 TL’lik bir artış yapılmış oldu. Ayrıca akademik personelin ödeneği de 1853 TL yükseltildi.

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

İlk ara tatil: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026

İkinci ara tatil: 16-20 Mart 2026

2025-2026 eğitim-öğretim yılı okulların kapanışı: 19 Haziran 2026

Kaynak: Türkiye Gazetesi

“Eski eşim bıçakladı” dedi, polis kapıyı kırınca şaşırtan manzara ortaya çıktıErdoğan BM’ye vicdanı gösterdi: İşte o karelerin arkasındaki gerçekler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bugün hangi maçlar var? 24 Eylül maç programı belli oldu - HaberlerBugün hangi maçlar var? 24 Eylül maç programı belli olduZirai don ödemeleri ne zaman yatacak, kimler faydalanacak? - HaberlerZirai don ödemeleri ne zaman yatacak, kimler faydalanacak?KPSS sonuçları sorgulama ekranı: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? - HaberlerKPSS sonuçları sorgulama ekranı: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?Ankara'da hangi sinemalarda bilet 80 TL olacak? Sinema festivali 27-28 Eylül'de izleyicilerle buluşuyor - HaberlerAnkara'da hangi sinemalarda bilet 80 TL olacak? Sinema festivali 27-28 Eylül'de izleyicilerle buluşuyor28 Ekim yarım gün mü? 2025-2026 resmi tatil günleri belli oldu - Haberler28 Ekim yarım gün mü? 2025-2026 resmi tatil günleri belli olduSertaç Taşdelen kimdir, ne ile suçlanıyor? - HaberlerSertaç Taşdelen kimdir, ne ile suçlanıyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...