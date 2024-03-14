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Eğitim uçağı nerede düştü? Son dakika eğitim uçağı kazası 1 Şehit

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eğitim uçağı nerede düştü? Son dakika eğitim uçağı kazası 1 Şehit
Konya, Türk Yıldızları, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Konya'da 3. Ana Jet Üssü'nde eğitim uçağı düştü. Eğitim uçağını kullanan pilotun paraşütle atladığı öğrenildi. Konya'da eğitim uçağı düştüğü ihbarı üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevkedildi. Konya uçak neden düştü? Konya uçak kazası ölü, yaralı var mı?

Son dakika gelişmesine göre Konya'da Türk Yıldızları’nın eğitim uçağı düştü. Konya 3. Ana Jet Üst Komutanlığı'nda Türk Yıldızları'nın eğitim uçağı düştü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Peki,  Konya uçak neden düştü? Konya uçak kazası ölü, yaralı var mı?

Eğitim uçağı nerede düştü? Son dakika eğitim uçağı kazası - 1. Resim

EĞİTİM UÇAĞI NEREDE DÜŞTÜ?

Eğitim uçağının düştüğü ihbarı üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Türk Yıldızları'na ait eğitim uçağının iniş yapacağı esnada düştüğü ve uçağı kullanan pilotun paraşütle atladığı öğrenildi. Pilot, tedbir amaçlı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. 

Konya Valisi Vahdettin Özkan, askeri uçağın düştüğü bölgedeki şantiye alanında iş makinesi kullanan bir personelin şehit olduğunu açıkladı. Konya Valisi Vahdettin Özkan ''12.45 sıralarında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait eğitim uçağımız düştü üs bölgesine yakın noktada düştü. Pilotumuz sağ olarak kurtuldu. Uçağın düştüğü alanda iş makinesi kullanan personelin üzerine düşmesi sonucu şehit olduğu bilgisini aldık. İlk bilgi askeri personel olduğu yönünde.'' dedi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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