Ekim ayı kira artış zammı ne kadar oldu? 2026 ekim ayı kira zam oranı belli oldu

2026 ekim ayı kira zam oranı belli oldu. Ekim ayı kira artış oranı için gözler enflasyon rakamlarındaydı. Kira sözleşmesini bu ay yenileyecek kiracılar ve taşınmaz sahipleri, açıklanacak verileri yakından takip ediyordu. Artış oranının netleşmesiyle birlikte kira bedellerine ilişkin hesaplamalar netleşti. Peki, ekim ayı kira artış zammı ne kadar oldu?

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla ekim ayı kira artış oranı netleşti. Bu ay yenilenecek kira sözleşmelerinde uygulanabilecek yasal artış sınırı, Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak belirlendi. Böylece ekim ayında yenilenecek konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde uygulanabilecek artışın üst sınırı ortaya çıktı.

Ekim ayı kira artış oranı açıklandı mı? Kira zammı dakikalar sonra belli olacak

TÜFE'deki değişim 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 24,32 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,73 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,49 artış olarak gerçekleşti. Böylece eim ayında kira artış oranı 31,49 olarak belirlendi.

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLMUŞTU?

TÜİK'in açıkladığı veriye göre, enflasyon ağustos ayında yüzde 1,84 artarken, yıllık bazda ise yüzde 31,51 oldu. 12 aylık enflasyon ise yüzde 31,79 olarak belirlendi. Böylece eylülde kiralara yapılacak tavan zam oranı yüzde 31,79 oldu.

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