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Ekim ayı toplantı takvimi belli oldu! FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

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Ekim ayı toplantı takvimi belli oldu! FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Başlık ResmiEkim ayı toplantı takvimi belli oldu! FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Küresel piyasalar, haftaya karışık seyirle başlarken, gözler bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararına çevrildi. Analistler, toplantıda enflasyon baskıları karşısında bundan sonraki faiz politikasına ilişkin verilecek mesajların önem taşıdığını belirtiyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

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FED 2026 yılının 7'nci toplantısına odaklandı. ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerin ardından ABD-İran çatışmasının yeniden tırmanma olasılığı, piyasalarda risk iştahını törpülüyor. Öte yandan gözler bu hafta FED'in faiz kararına çevrildi. Fed faiz kararında rakamlar kadar mesajın tonu da belirleyici olacak. Analistler, toplantıda enflasyon baskıları karşısında bundan sonraki faiz politikasına ilişkin verilecek mesajların önem taşıdığını belirtti.

Ekim ayı toplantı takvimi belli oldu! FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Başlık ResmiEkim ayı toplantı takvimi belli oldu! FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

ABD Merkez Bankasının iki günlük FOMC toplantısı 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek ve Fed faiz kararı 28 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak. FED yılın son toplantısını ise aralık ayında gerçekleştirilecek. Yılın son FED toplantısı ise 8-9 Aralık'ta yapılacak.

Ekim ayı toplantı takvimi belli oldu! FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Başlık ResmiEkim ayı toplantı takvimi belli oldu! FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

FED, geçtiğimiz ay faiz oranlarını 25 baz puan artırarak %3,75-%4 aralığına çekti; bu, 2023'ten bu yana yapılan ilk faiz artışıydı. Ancak CME Group'un FedWatch aracına göre, piyasalardaki federal fon vadeli işlemleri, merkez bankasının bu haftaki toplantıda faizleri bir çeyrek puan daha artırma olasılığını %10'un altında fiyatlıyor. Piyasa katılımcılarının yaklaşık %75'i ise yıl sonuna kadar en az bir faiz artışı daha bekliyor.

Editör : ÖZGE YİĞİT | Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT
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