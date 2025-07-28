Lisans diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu yüksek lisans diploması gündeme geldi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün aldığı kararla konuyla ilgili gelişmeler yaşandı. Ardından Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması iptal mi edildi konusu netlik kazandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun akademik geçmişi yeniden tartışma konusu oldu. İmamoğlu'nun lisans diploması "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmişti.

EKREM İMAMOĞLU YÜKSEK LİSANS DİPLOMASI İPTAL Mİ EDİLDİ?

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu, 24 Temmuz tarihli toplantısında, Ekrem İmamoğlu’nun İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı’na kaydının, lisans mezuniyet koşulunu sağlayamadığı gerekçesiyle geçersiz sayıldığını duyurdu.

Üniversite, İmamoğlu’nun mezuniyet bilgilerinin Akademik Kayıt Sistemi (AKSİS) ve Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden silinmesini, ayrıca tezinin YÖK Ulusal Tez Merkezi’nden kaldırılmasını kararlaştırdı.

YÖK Denetleme Kurulu’nun 17 Şubat 2025 tarihli raporunda, İmamoğlu’nun 1990’da Girne Amerikan Üniversitesi’nden (GAÜ) İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçişinin, GAÜ’nün o dönemde YÖK tarafından tanınmaması nedeniyle usulsüz olduğu belirtilmişti.

EKREM İMAMOĞLU'NUN YÜKSEK LİSANS DİPLOMASI NEDEN İPTAL EDİLDİ?

İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu’nun lisans diplomasının usulsüz yatay geçiş nedeniyle iptal edilmesi üzerine yüksek lisans mezuniyet koşulunun sağlanmadığını gerekçe göstererek diplomasını geçersiz saydı.

EKREM İMAMOĞLU YÜKSEK LİSANSINI NEREDE, HANGİ OKULDA YAPTI?

Ekrem İmamoğlu, yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı’nda, İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı’nda tamamladı.

İMAMOĞLU DİPLOMA DAVASI NE ZAMAN?

İmamoğlu, “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla 11 Eylül 2025’te İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak. iddianamede 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis isteniyor.