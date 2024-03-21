Emekli promosyonları 28 Mart günü hesaplara geçecek

Emeklilerin promosyon başvuru tarihleri netleşti. Böylece emeklilerin promosyonları hesaplara yatmış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan müjdeyi duyurdu. Peki, emekli promosyonları ne zaman yatacak, yattı mı? 2024 emekli promosyonu ne zaman yatacak? Emekli promosyonu ne zaman ödenecek? Emekli aylığı promosyon ödemeleri ne kadar oldu? İşte detaylar.

Emekliye ek zam farkının ne zaman hesaplara yatırılacağı, milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu bankalarının bu yılki promosyon ödemesinin miktarlarının 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirlendiğini açıkladı. Peki, Emekli promosyonu ne zaman ödenecek? Emekli aylığı promosyon ödemeleri ne kadar oldu? İşte detaylar.

EMEKLİ PROMOSYONLARI NE ZAMAN YATACAK?

Kamu bankalarında emekli aylığı promosyon ödemeleri yaklaşık 2 katına çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aylık miktarına göre 8 ila 12 bin lira arasında olacak şekilde yükseltilen kamu bankalarındaki emekli aylığı promosyonlarına ilişkin güncelleme başvurularının pazartesi itibarıyla alınacağını açıkladı.

EMEKLİ PROMOSYON TARİHİ

Kamu bankalarından aylık alan emeklilerin promosyon ödemelerine ilişkin detaylar netlik kazandı. Bakan Işıkhan, "Kamu bankalarımız pazartesi promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacak. 28 Mart itibarıyla emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak" diye konuştu.

28 Mart itibarıyla başvuru süreci tamamlanan emeklilerin promosyonlarının hesaplarına yatırılmaya başlanacak.

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