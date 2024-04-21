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Emir Yeşil sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Emir Yeşil sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti 

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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Ünlü şarkıcı Emir Yeşil neden öldü araştırılıyor. Dünya çapında büyük konserler veren ismin 43 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Emir Yeşil neden öldü, hastalığı ne sorularının cevapları araştırılıyor. 

Dolapdere Big Gang grubunun da eski solisti olan Emir Yeşil'in bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 43 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Ölüm haberini tiyatro, sinema ve opera sanatçısı Aslı Omağ, "''Canımız Emir'imizi bu sabaha karşı kaybettik. Cenazesi 21 Nisan Pazar günü öğle namazına müteakip Altunizade Marmara İlahiyat Camii'den kaldırılacaktır.'' sözleriyle acı kaybı duyurdu. Emir Yeşil sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti  - 1. Resim

16 yaşından itibaren sahne hayatına başlayan Yeşil, 1981 yılında İstanbul'da doğdu. 

Çeşitli müzik tarzlarını dinleyerek büyüyen Emir Yeşil; gitar, klavye ve davul çalmayı öğrendi. 

Dolapdere Big Gang grubunun eski solistidir.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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