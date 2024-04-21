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Dolapdere Big Gang eski solisti Emir Yeşil hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dolapdere Big Gang eski solisti Emir Yeşil hayatı ve biyografisi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı öğrenilen Emi Yeşil'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Ardından Emir Yeşil kimdir, mesleği ne, kaç yaşında araştırılıyor.

Dolapdere Big Gang grubunun eski solisti Emir Yeşil'in hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Emir Yeşil'in hayatı, biyografisi ve kariyerine dair detaylar haberimizde yer alıyor. 

Emir Yeşil 1981 yılında İstanbul'da doğdu.

Çeşitli müzik tarzlarını dinleyerek büyüdü. 16 yaşında sahne hayatına başladı. 

Birçok grupla performansını sürdüren Yeşil, gitar, klavye ve davul çalmayı öğrendi. 

Dolapdere Big Gang grubuyla çeşitli büyük organizasyonlarda yer aldı. 

Dünya çapında İtalya, Almanya, Rusya, Fransa, Kıbrıs, Azerbaycan, Fas, Güney Afrika, Avustralya ve Japonya'da birçok defa konserler verdi. 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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