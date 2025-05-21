En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Mesleklere göre zam tablosu

Yılda iki kez zam alan memurlar temmuz zammı için geri sayıma başladı. Memur maaşlarında yapılacak olan güncellemelerde enflasyon oranları baz alınırken memur zammı hesap tablosu ile en düşük memur maaşının ne kadar olacağı da gündeme geldi.

Ocak ayında en düşük memur maaşı 43 bin 698 TL olarak açıklanmıştı. Ancak yılın ilk dört ayında oluşan yüzde 13,36’lık enflasyon oranı, temmuz ayında maaşlara yansıyacak zammın habercisi oldu. Buna yüzde 6,94 oranındaki enflasyon farkı ve yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı da eklenince, 4 aylık toplam zam oranı yüzde 12,29 seviyesine ulaştı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında sırasıyla yüzde 6,70, 4,53, 3,16 ve 3,18 oranlarında gelen enflasyon verileri, toplamda yüzde 13,36’lık bir artışı beraberinde getirdi.

Memur ve memur emeklilerinin 4 aylık enflasyon farkı yüzde 6,94 seviyesini buldu. Temmuz ayında uygulanacak olan yüzde 5'lik toplu sözleşme artışıyla, zam oranı %12,29'a yükseldi. Bu verilere göre en düşük memur maaşı başta olmak üzere birçok kamu görevlisinin gelirinde artış yaşanacak.

4 AYLIK ENFLASYONA GÖRE MEMUR ZAMMI HESAP TABLOSU

Memur maaşlarında dört aylık enflasyon verileri baz alındığında yapılacak zam oranları şu şekildedir:

Memur (üniversite mezunu) 9/1: 45.555 TL olan maaşı, %12,29 zamla 51.153 TL’ye çıkıyor.

Uzman öğretmen 1/4: 58.663 TL maaşı 65.872 TL olacak.

Öğretmen 1/4: 52.935 TL maaşı 59.440 TL seviyesine ulaşacak.

Başkomiser 3/1: 64.481 TL maaşı, %12,29 zamla 72.405 TL’ye yükseliyor.

Polis memuru 8/1: 58.938 TL olan maaş, 66.181 TL olacak.

Uzman doktor 1/4: 109.154 TL maaş, 122.569 TL’ye çıkacak.

Hemşire (üniversite mezunu) 5/1: 53.465 TL maaş, 60.035 TL olacak.

Mühendis 1/4: 67.691 TL maaş, 76.010 TL’ye yükseliyor.

Teknisyen (lise mezunu) 11/1: 47.224 TL maaş, 53.027 TL olacak.

Profesör 1/4: 96.374 TL maaş, 108.218 TL’ye ulaşacak.

Araştırma görevlisi 7/1: 63.877 TL maaş, 71.727 TL seviyesine çıkıyor.

Vaiz 1/4: 55.332 TL maaş, 62.132 TL’ye çıkıyor.

Avukat 1/4: 63.637 TL maaş, 71.457 TL’ye yükselecek.