Ekim ayının ilk günlerinde, ocak zammını bekleyen milyonlarca memur ve emeklinin gözü eylül ayı enflasyon verilerine çevrildi. TÜİK’in açıklayacağı verilerle, yılın ikinci yarısındaki üç aylık enflasyon tablosu netleşecek ve maaş zammı hesapları yeniden şekillenecek. Peki, enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte 3 aylık enflasyon farkının netleşeceği tarih...

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SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon oranında, memurlar ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 7'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak. Bu nedenle eylül ayı enflasyon verileri kritik öneme sahip. Memur ve emeklinin zam oranlarının kesinleşmesi için 4 aylık enflasyon bekleniyor. Eylül, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyonlarının açıklanmasıyla milyonların zammı netleşecek.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 3 aylık enflasyon farkının netleşeceği tarih

EYLÜL AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini 5 Ekim Pazartesi günü açıklayacak. Saat 10.00’da yapılması beklenen açıklamayla aylık ve yıllık enflasyon oranları belli olacak.

Enflasyon verileri her ayın 3’ünde açıklanıyor. Bu tarihin hafta sonuna veya resmî tatile denk gelmesi durumunda ise ilk iş gününde veriler ilan ediliyor.

2 AYLIK ENFLASYON NE KADAR?

Enflasyon temmuzda yüzde 1,78 oranında gelmişti. Ağustos enflasyonu ise yüzde 1,84 oldu. Böylece 2 aylık enflasyon oranı yüzde 3,65 oldu. Böylece SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin 2 aylık zammı da kesinleşti. Emekliler, 2027 Ocak için yüzde 3,65 oranında zammı şimdiden garantiledi.

EKONOMİSTLERİN EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ekim Pazartesi günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin eylül aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,18 oldu. Ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,90 ile yüzde 2,60 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,18) ağustosta yüzde 31,51 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 30,16'ya gerilemesi bekleniyor.

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