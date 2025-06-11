Eray Karadeniz hangi partiden, kimdir? Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı kim oldu?

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınması sonrası yapılan başkan vekili seçimi sonuçlandı. Eray Karadeniz'in başkan koltuğuna oturmasıyla Eray Karadeniz hangi partiden, hayatı ve biyografisi merak edildi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı araştırılıyor.

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde, CHP’li Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanması sonrası belediye meclisinde yapılan başkan vekili seçimi yapıldı. Siyasi dengelerin değiştiği seçimde Eray Karadeniz Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili seçildi. Eray Karadeniz hangi partiden, kimdir, memleketi ve yaşı merak ediliyor.

ERAY KARADENİZ HANGİ PARTİDEN?

Eray Karadeniz, AK Parti'den Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili seçildi. 11 Haziran'da yapılan seçimde AK Parti’nin meclis çoğunluğunu elinde bulundurması, Karadeniz’in zaferini kolaylaştırdı.

Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi’nde AK Parti’nin 18, MHP’nin 3 üyesiyle oluşan Cumhur İttifakı, toplam 21 oyla seçimde üstünlüğü sağladı.

AK Parti, Gaziosmanpaşa’da 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe karşısında kaybetmiş ancak meclis üyeliğinde güçlü bir pozisyon elde etmişti. Bu çoğunluk, Bahçetepe’nin görevden alınması sonrası yapılan vekalet seçiminde belirleyici oldu.

Karadeniz’in seçilmesi, AK Parti’nin ilçede yeniden yönetim kontrolünü ele geçirdiğini gösteriyor. CHP’nin 17 meclis üyesiyle verdiği mücadele yeterli olmadı.

ERAY KARADENİZ KİMDİR, NERELİ?

Eray Karadeniz, 1986 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesini ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü tamamladı. 2018 yılından bu yana avukatlık yapan Karadeniz, AK Parti'nin kuruluşundan beri ilçe gençlik kollarında çeşitli kademelerde görev yapan Karadeniz, 2007-2009 Gaziosmanpaşa Belediye Gençlik Meclisi Başkanı, 2007-2008 yılları arasında İBB Gençlik Meclisi Üyesi, 2009-2018 yılları arasında ise AK Parti Gaziosmanpaşa Gençlik Kolları Başkanı olarak görev aldı.

11 Haziran 2025’te Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili olarak seçildi.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI KİM OLDU?

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili, 11 Haziran'da yapılan meclis oylamasında AK Parti adayı Eray Karadeniz oldu.

Üç tur süren oylamada Karadeniz, her turda 21 oy alarak CHP’nin adayı Murat Topaloğlu’nu (16 oy) geride bıraktı.

Hakan Bahçetepe’nin İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınması ve tutuklanması sonrası yapılan seçim sonucuyla Gaziosmanpaşa Belediyesi’ni CHP’den AK Parti’ye geçti.

Karadeniz, Bahçetepe’nin görev süresini tamamlayarak 2029 yerel seçimlerine kadar başkan vekili olarak görev yapacak.

Seçim, Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi’nde 37 üyenin katılımıyla gerçekleşti. Cumhur İttifakı’nın (AK Parti 18, MHP 3) meclis çoğunluğu, seçimin sonucunu belirledi.

CHP’nin adayı Murat Topaloğlu, partisinin 17 meclis üyesiyle mücadele etse de çoğunluğu sağlayamadı.; AK Parti’nin ilçe belediye sayısı ise 14’e yükseldi.