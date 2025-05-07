Erken Kapanabilir! Son dakika ‘Yaz tatili erkene çekildi’ açıklaması bekleniyor

Yaz tatili ve Kurban Bayramına az bir zaman kala okulların erken kapanması yönündeki beklentiler arttı. Kurban Bayramı ile yaz tatilinin arasında bir hafta olması okulların erken kapanması yönündeki iddiaları yoğunlaştırdı. Milyonlarca öğrenci ‘Yaz tatili erkene çekildi’ yönündeki açıklamaları araştırmaya başladı.

Yaz tatiline gün gün yaklaşırken milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli okulların kapanacağı tarihi araştırmaya başladı. Kurban Bayramı’nın 9 Haziran Pazartesi günü sona ermesiyle okullar bir hafta sonra kapanacak. Bayram tatili ile yaz tatilinin peş peşe olması ‘Okullar ne zaman kapanacak?’ sorusunu gündeme taşıdı.

OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?

Bu yıl Kurban Bayramı 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Öğrenciler, bayram tatilinden sonra okula bir haftalık dönüp ardından yaz tatiline başlayacak. Yaşanan bu durum ise okulların erken kapanacağı yönündeki iddiaları gündeme getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılında okulların kapanacağı tarihle ilgili henüz bir değişiklik yapılmadığını açıklamıştı.

OKULLAR ERKEN KAPANIR MI?

Haziran ayına az bir zaman kalmışken okulların kapanacağı tarih, gündeme bomba gibi düştü. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medyada dolaşan ‘Okullar erken kapanacak’ iddialarını yalanlamıştı. MEB tarafından yapılan açıklamada, 2024-2025 eğitim öğretim yılı takviminde herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi. Ancak bayram tatili 9 güne çıkarılırsa okullarda erken kapanma konusu tekrar gündeme gelebilir.

YAZ TATİLİ ERKENE Mİ ÇEKİLDİ?

Sosyal medyada yer alan “Okullar erken kapanabilir” iddiaları öğrencileri heyecanlandırdı. Yaz tatili ile Kurban Bayramı arasında bir hafta olması okulların erken kapanması yönündeki beklentileri artırdı. Ancak Bakanlık, şu an için MEB takvimine bağlı kalacaklarını açıkladı.