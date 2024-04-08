Ermenistan’ın Eurovision şarkısı Süt Kardeşler film müziğine benzetildi

Ermenistan’ın Eurovision şarkısı çalıntı mı, sorusu hız kazandı. Ermenistan'ın Eurovision 2024 şarkısının bestesi, 1976 yapımı Süt Kardeşler filminin bestesiyle karşılaştırıldı ve benzerlik dikkat çekti. Bu benzerlik 'Ermenistan'ın Eurovision 2024 şarkısının bestesi çalıntı' iddialarını gündeme getirdi. Peki, Ermenistan’ın Eurovision şarkısı Süt Kardeşler film müziğinden mi çalıntı? İşte detaylar...

Ermenistan'ın Eurovision 2024 şarkısının bestesinin, Kemani Sebuh Efendinin Meşhur Kurdili Hicazkar Longa bestesine ait olduğu iddia edildi. Ancak şarkının 1976 yapımı Süt Kardeşler filminin bestesiyle olan benzerliği dikkat çekti. Eurovision Şarkı Yarışması'na 1 ay kala bu benzerlik gündem oldu. Peki, Ermenistan’ın Eurovision şarkısı çalıntı mı, Süt Kardeşler filmine mi ait? Tüm merak edilenler haberimizde...

ERMENİSTAN'IN EUROVİSİON ŞARKISI SÜT KARDEŞLER'DEN ÇALINTI MI?

Ermenistan'ın Eurovision Şarkı Yarışması için sunduğu beste, 1976 yapımı Süt Kardeşler filminin müziği ile benzetildi. Bu benzerlik sosyal medyada hızla yayıldı.

Ermenistan'ın Eurovision bestesinin, Kemani Sebuh Efendinin Meşhur Kurdili Hicazkar Longa bestesine ait olduğu iddia edildi.