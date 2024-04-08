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Haberler > Gündem > Avcılar'da film sahnelerini aratmayan olay! Araçtan sarkıp taksiyi kurşun yağmuruna tuttular

Avcılar'da film sahnelerini aratmayan olay! Araçtan sarkıp taksiyi kurşun yağmuruna tuttular

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Avcılar'da takside yolculuk yapan bir kişi iki husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı. Aracın camına oturarak taksiye ateş eden şüphelileri fark eden taksi sürücüsü geri geri giderken müşteri ise olayda yaralandı. 

Avcılar'da film sahnelerini aratmayan olay gece saatlerinde meydana geldi. Avcılar Doktor Sadık Ahmet Caddesi'ndeki olayda iddiaya göre, Omar Şhabi isimli kişi, ticari taksiyle yolculuk yapıyordu. Bu sırada Şhabi'nin husumetlileri olan Ümit T. ve Ramazan T.'nin içinde bulunduğu bir araç taksinin önünü kesti.

Aracın camına oturarak taksiye doğru üst üste ateş açan saldırgan, oradan atlayarak koşmaya başladı. Saldırıyı fark eden şoför geri geri giderken, saldırgan ise Şhabi'ye silahla bir kez daha ateş etti. Saldırgan yaya olarak kaçarken, diğer şüphelilerin içinde bulunduğu araç ise hızla oradan uzaklaştı.

POLİS ARACININ ÖNÜNE ATILDI

Taksiden inen Şhabi, kendisini polis aracının önüne attı. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Yapılan araştırmada ticari takside birden fazla mermi isabet ettiği belirlendi. Saldırganların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde ticari taksinin önünün başka bir araç tarafından kesildiği, aracın camına oturan kişinin üst üste ateş açtığı ardından taksiye doğru koştuğu ardından silahlı saldırıya devam ettiği görülüyor.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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