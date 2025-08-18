Ersan Diamond kimdir, neden gözaltına alındı?

"Ersan Diamond” olarak tanınan Ersan Gülmez, pırlanta ve lüks saat satışlarıyla hem sosyal medyada hem de ünlü isimler arasında adından söz ettiriyordu. Bu kez bir suç örgütü operasyonuyla bağlantılı olarak gözaltına alınmasıyla manşetlere taşındı. Gülmez’in gözaltına alınma nedeni ve geçmişi, kamuoyunda merak konusu oldu.

ERSAN DİAMOND KİMDİR?

Ersan Gülmez, sosyal medyada “Ersan Diamond” lakabıyla tanınan, lüks mücevher, pırlanta, saat, çanta ve tablo gibi ürünlerin satışını yapan bir kuyumcu ve sosyal medya fenomenidir. İstanbul'da yaşayan ve aslen Elazığlı olan Gülmez, birçok ünlü isme özel tasarım mücevherler sattığını ve gösterişli videolarıyla kısa sürede popülerlik kazandı. Daha önce "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasına da katılmıştı.

Ersan Diamond markası altında, futbolculardan sanatçılara kadar geniş bir müşteri portföyüne sahip olan Gülmez, sosyal medyada paylaştığı deste deste paralarla çekilen videolarla da tartışma konusu olmuştu.

ERSAN DİAMOND NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ekol TV'nin aktardığı habere göre, Ersan Gülmez, 18 Ağustos 2025’te İstanbul merkezli beş ilde (İstanbul, Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun) düzenlenen “Selahattin Yılmaz suç örgütü” operasyonu kapsamında gözaltına alındı.