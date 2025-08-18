Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Ersan Diamond kimdir, neden gözaltına alındı?

Ersan Diamond kimdir, neden gözaltına alındı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ersan Diamond kimdir, neden gözaltına alındı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada lüks mücevher ve saat videolarıyla ünlenen “Ersan Diamond” lakaplı Ersan Gülmez gözaltına alındı. Olay sosyal medyada ve magazin dünyasında gündeme gelirken Ersan Diamond kimdir, neden gözaltına alındı araştırılıyor.

"Ersan Diamond” olarak tanınan Ersan Gülmez, pırlanta ve lüks saat satışlarıyla hem sosyal medyada hem de ünlü isimler arasında adından söz ettiriyordu. Bu kez bir suç örgütü operasyonuyla bağlantılı olarak gözaltına alınmasıyla manşetlere taşındı. Gülmez’in gözaltına alınma nedeni ve geçmişi, kamuoyunda merak konusu oldu.

ERSAN DİAMOND KİMDİR?

Ersan Gülmez, sosyal medyada “Ersan Diamond” lakabıyla tanınan, lüks mücevher, pırlanta, saat, çanta ve tablo gibi ürünlerin satışını yapan bir kuyumcu ve sosyal medya fenomenidir. İstanbul'da yaşayan ve aslen Elazığlı olan Gülmez, birçok ünlü isme özel tasarım mücevherler sattığını ve gösterişli videolarıyla kısa sürede popülerlik kazandı. Daha önce "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasına da katılmıştı. 

Ersan Diamond kimdir, neden gözaltına alındı? - 1. Resim

Ersan Diamond markası altında, futbolculardan sanatçılara kadar geniş bir müşteri portföyüne sahip olan Gülmez, sosyal medyada paylaştığı deste deste paralarla çekilen videolarla da tartışma konusu olmuştu. 

Ersan Diamond kimdir, neden gözaltına alındı? - 2. Resim

ERSAN DİAMOND NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ekol TV'nin aktardığı habere göre, Ersan Gülmez, 18 Ağustos 2025’te İstanbul merkezli beş ilde (İstanbul, Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun) düzenlenen “Selahattin Yılmaz suç örgütü” operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

 

 

 

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Scootera koltuk monte edip, köpekleri ile yolculuk yaptı! Renkli görüntüler kameradaKasımpaşa-Trabzonspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? VAR hakemi Davut Dakul Çelik oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Güzelbahçe su kesintisi: İZSU listeyi paylaştı! 18 Ağustos İzmir'de sular ne zaman gelecek? - HaberlerGüzelbahçe su kesintisi: İZSU listeyi paylaştı! 18 Ağustos İzmir'de sular ne zaman gelecek?Kasımpaşa-Trabzonspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? VAR hakemi Davut Dakul Çelik oldu - HaberlerKasımpaşa-Trabzonspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? VAR hakemi Davut Dakul Çelik olduDiziler ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti, Bahar, Eşref Rüya, Sahipsizler ve Uzak Şehir yeni bölüm tarihleri - HaberlerDiziler ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti, Bahar, Eşref Rüya, Sahipsizler ve Uzak Şehir yeni bölüm tarihleriKayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? - HaberlerKayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?Mete Tunçay kimdir, neden öldü? - HaberlerMete Tunçay kimdir, neden öldü?Memurlar iş mi bırakıyor, neden, memur grevi kaç gün sürecek? 18 Ağustos Pazartesi memurların iş bırakma eylemi gündemde - HaberlerMemurlar iş mi bırakıyor, neden, memur grevi kaç gün sürecek? 18 Ağustos Pazartesi memurların iş bırakma eylemi gündemde
Sonraki Haber Yükleniyor...