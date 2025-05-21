Ertuğrul Aslan kimdir, nereli? Tunceli Valiliği'ne vekaleten atandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Mayıs 2025 14:03 - Güncelleme: 21 Mayıs 2025 14:03 - Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Tunceli Valisi merkeze çekildi. Yerine Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan vekaleten görevlendirildi. Ertuğrul Aslan hayatı ve biyografisi merak edilidi.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emriyle merkeze çağrıldı. Yerine ise vekaleten Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan görevlendirildi. ERTUĞRUL ASLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? Türk mülki idare amirliği sisteminde çeşitli kademelerde görev yapan tecrübeli isim Ertuğrul Aslan, vekaleten Tunceli Valiliği görevine getirildi. Cumhurbaşkanlığı'nın 24.08.2023 tarihli kararı ile Tunceli Vali Yardımcısı olarak atanan Ertuğrul ASLAN 04.09.2023 tarihinde görevine başladı. TUNCELİ VALİSİ KİM OLDU? Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı kararıyla merkeze çağrıldı. Ardından Tunceli Valisi kim oldu merak edilirken Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan'ın vekaleten görevlendirildiği açıklandı. İlgili Haber Bülent Tekbıyıkoğlu kimdir, nereli? Hayatı ve biyografisi

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan