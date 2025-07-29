Ertuğrul Doğan kimdir, ne iş yapıyor? Kulüpler Birliği Başkanı oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un istifasının ardından Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ertuğrul Doğan oldu. İş dünyasındaki başarıları ile tanınan ve Trabzonspor Başkanı olan Ertuğrul Doğan mesleği, serveti, hayatı ve biyografisi merak edildi.

Kulüpler Birliği Vakfı'ndan istifa eden Ali Koç'un yerine Trabzonspor'un başkanı Ertuğrul Doğan getirildi. Ertuğrul Doğan kimdir merak edilirken serveti ve mesleği gündeme geliyor.

ERTUĞRUL DOĞAN KİMDİR?

30 Ocak 1977 yılında Trabzon'da doğan Ertuğrul Doğan, üniversite dahil olmak üzere eğitim hayatını Trabzon'da tamamladı. Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nde aldı.

İş dünyasına akaryakıt istasyonu açarak başlayan Doğan, daha sonra gayrimenkul ve enerji üretim sektörlerinde yatırım yaptı.

Bordo mavili camiada köklü bir bağa sahip olan Doğan, Trabzonspor’un efsane futbolcuları Güngör, Coşkun ve Bülent Şahinkaya’nın yeğenidir.

2018 yılında Trabzonspor'da yönetici olarak göreve başladı, 2021’de Ahmet Ağaoğlu yönetiminde asbaşkanlık yaptı ve 26 Mart 2023’te kulübün başkanı seçildi.

ERTUĞRUL DOĞAN NE İŞ YAPIYOR?

Ertuğrul Doğan, gayrimenkul ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteriyor. 2000 yılında akaryakıt istasyonu ile iş hayatına başladı. 2014'te Oltan Gıda'nın İtalyan Ferrero'ya satışında önemli bir rol oynadı.

Şirketi, Afyonkarahisar, Karaman ve Çorum’da biyokütle enerji santralleri (BES) inşa ederek Türkiye’nin en büyük biyokütle enerji yatırımcısı oldu. Doğan, Afyon Eber Biyokütle Enerji Santrali ile alanında lider bir konuma ulaştı.

2022’de madencilik, enerji, havacılık, denizcilik ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren Doğan Yatırım Holding’i kuran Doğan, aynı zamanda bu holdingin yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor.

ERTUĞRUL DOĞAN SERVETİ

Ertuğrul Doğan’ın serveti, enerji, gayrimenkul ve akaryakıt sektörlerindeki yatırımlarıyla dikkat çekse de tam rakam kamuoyuyla paylaşılmadı.