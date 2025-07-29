Kulüpler Birliği'nde Ali Koç görevi bıraktı! Yeni başkan belli oldu

Fenerbahçe Kulübü Başanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı'nın bugün gerçekleştirilen toplantısında başkanlık görevini bıraktı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği'nde yeni başkan seçildi.

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala Kulüpler Birliği, bugün önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Mevcut başkan Ali Koç, Olağan Seçimli Genel Kurul’da görevi bıraktı. Ali Koç'un yerine başkanlık görevi için Ertuğrul Doğan seçildi. Doğan, tüm kulüplerin oyunu aldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı'nda kendisine devam etmesi yönündeki ısrarlara rağmen yeni sezonda bu görevi üstlenmeyeceğini açıklamıştı.