Erzurum'da okullar tatil mi? 15 Ekim Erzurum'da okulların tatil durumu

Erzurum'da okulların tatil durumu, 15 Ekim Perşembe günü beklenen yağışlı hava nedeniyle öğrenci ve velilerin gündeminde. Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısının ardından gözler Erzurum Valiliği'nden gelecek açıklamalara çevrildi.

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Erzurum’da 15 Ekim 2026 Perşembe günü etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışlar nedeniyle eğitim durumuna ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Meteoroloji’nin uyarıları sonrası öğrenciler ve veliler Erzurum Valiliği’nin açıklamalarına yönelirken, 15 Ekim’de derslerin yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

ERZURUM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Erzurum'da 15 Ekim 2026 Perşembe günü için okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Erzurum Valiliği tarafından eğitime ara verilmesine yönelik yeni bir karar paylaşılmadığı için mevcut durumda okullarda eğitim öğretimin normal şekilde devam etmesi bekleniyor.

Erzurumda okullar tatil mi? 15 Ekim Erzurumda okulların tatil durumu

Bununla birlikte kentte hava koşulları yakından takip ediliyor. Erzurum çevrelerinde 15 Ekim'den itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor. MGM'nin günlük tahminlerinde de bölgenin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Gün boyunca gök gürültülü sağanak yağışın olması beklenirken sıcaklıkların 10-15 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Erzurumda okullar tatil mi? 15 Ekim Erzurumda okulların tatil durumu

15 EKİM ERZURUM'DA OKUL VAR MI?

15 Ekim Perşembe sabahı itibarıyla açıklanan resmi bilgilere göre Erzurum'da okullar açık olacak. İl genelini ya da belirli ilçeleri kapsayan bir eğitim tatili kararı duyurulmadı. Bu nedenle yeni bir Valilik açıklaması yapılmadığı sürece anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde derslerin normal programına göre sürmesi bekleniyor.

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