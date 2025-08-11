Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Esenler Erokspor - Adana Demirspor canlı yayın nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel ilk 11 açıklandı!

Esenler Erokspor - Adana Demirspor canlı yayın nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel ilk 11 açıklandı!

Esenler Erokspor - Adana Demirspor canlı yayın nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel ilk 11 açıklandı!
Trendyol 1. Lig’de 2025-2026 sezonu heyecanı başlarken, ilk haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Esenler Erokspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak. İstanbul temsilcisi Esenler Erokspor, ligin güçlü ekiplerinden Adana Demirspor’u Esenler Erokspor Stadyumu’nda ağırlayacak. Müsabakayı hakem Erdem Mertoğlu yönetecek.

Yeni sezona 3 puanla başlamak isteyen iki ekip, sahada kozlarını paylaşacak. Ev sahibi Esenler Erokspor, taraftar desteğini arkasına alarak güçlü rakibi karşısında galibiyet peşinde olacak. Adana Demirspor ise deplasmanda kazanarak lige moralli bir giriş yapmayı hedefliyor. Peki, Esenler Erokspor - Adana Demirspor canlı yayın nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacak? 

Esenler Erokspor - Adana Demirspor canlı yayın nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel ilk 11 açıklandı! - 1. Resim

ESENLER EROKSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig’in ilk haftasında oynanacak Esenler Erokspor-Adana Demirspor karşılaşması TRT Spor, beIN Sports 2 ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Esenler Erokspor - Adana Demirspor canlı yayın nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel ilk 11 açıklandı! - 2. Resim

ESENLER EROKSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Esenler Erokspor ile Adana Demirspor arasındaki mücadele 11 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30’da Esenler Erokspor Stadyumu’nda başlayacak.

Esenler Erokspor - Adana Demirspor canlı yayın nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel ilk 11 açıklandı! - 3. Resim

ESENLER EROKSPOR-ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL İLK 11

Esenler Erokspor: Birkan, Hayrullah, Enes, Onur, Nzaba, Tugay, Faye, Berat, Kanga, Jack, Catakovic

Adana Demirspor: Deniz, Kadir, Osman, Ali, Yusuf Buğra, Caner, Ahmet, Salih, Kürşat, Enes, Ozan

Esenler Erokspor - Adana Demirspor canlı yayın nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel ilk 11 açıklandı! - 4. Resim

ESENLER EROKSPOR-ADANA DEMİRSPOR HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı hakem Erdem Mertoğlu yönetecek. Müsabakada Barış Çiçeksoyu birinci yardımcı hakem, Mehmet Sıraç Akpınar ikinci yardımcı hakem olarak görev alacak. Dördüncü hakem ise Onur Bingöl olacak.

VAR koltuğunda Volkan Bayarslan, AVAR’da Ferhan Kestanlıoğlu yer alacak. Maçın gözlemcisi Erhan Sönmez, temsilcileri ise Ergin Turan, Atalay Bahar ve Levent Akyer olacak.

