Eskişehir'de 17 Nisan'da patlama sesi duyulabilir uyarısı! Eskişehir'de patlama mı olur, sonik patlama sesi neden olur?

Eskişehir'de vatandaşlar duyduğu patlamalı sesi araştırıyor. Konuyla ilgili Valilik tarafından Eskişehir'de sonic patlama sesi uyarısı yapıldı. Peki, Eskişehir'de neler oluyor? Patlama sesi ne? Eskişehir'de patlama mı oldu? Sonik patlama sesi nedir? Detaylar haberimizde...

Eskişehir'de vatandaşlar patlama sesini araştırıyor. Konuyla ilgili valilikten açıklama geldi. Eskişehir Valiliği'nden sonik patlama sesi uyarısı yaptı. Peki, sonik patlama sesi nedir? Eskişehir'de neler oluyor? Patlama sesi ne? İşte ayrıntılar...

ESKİŞEHİR'DE SONİC PATLAMA SESİ UYARISI

Eskişehir Valiliği 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı’nın bugün saat 10.00 ile 17.00 arasında ses üstü test uçuşu gerçekleştirileceğini ve buna bağlı olarak sonic patlama sesi duyulabileceği konusunda uyarı yaptı.

19 Nisan 2024 Cuma günü ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 113'üncü yıl dönümü kutlamalarına hazırlık kapsamında gün içerisinde şehir merkezi üzerinde prova amaçlı alçak uçuş yapılacak.

SONİK PATLAMA SESİ NEDİR?

Sonik patlama, ses dalgalarını oluşturan kaynağın ses hızında veya ses hızından daha hızlı hareket etmesinin bir sonucudur.

Ses hızında veya üstünde hareket edilmesinin sonucunda sıkışan ses dalgaları uçağın arkasında bir bulut gibi gözüken yüksek basınç alanını oluşturur, bu da gözlemciler tarafından sonik patlama olarak duyulur.