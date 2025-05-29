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Eşref Rüya 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yayın yeri belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eşref Rüya 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yayın yeri belli oldu
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Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya’nın 11. bölüm fragmanı 10. bölümün sona ermesinin ardından merak ediliyor. Kadir’in ihaneti ortaya çıkarken Nisan'ın Serdar amire Çiğdem hakkında itiraf edecekler merak ediliyor. 4 Haziran Çarşamba günü ekrana gelecek Eşref Rüya 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor.

Eşref Rüya, 11. bölüm fragmanıyla seyircileri bir kez daha ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Çağatay Ulusoy’un Eşref Tek ve Demet Özdemir’in Nisan Akyol karakterleriyle gönülleri fetheden dizi, 10. bölümün sona ermesinin ardından 11. bölüm fragmanı merakla bekleniyor.

EŞREF RÜYA 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşref Rüya’nın 11. bölüm fragmanı 28 Mayıs Çarşamba günü bölümün ardından Yandex platformunda yayınlandı. 

Fragman, Kadir’in ihanet planlarının ortaya çıkması ve Eşref’in bu tuzağa karşı hamlelerini planlamasıyla gerilim dozunu yükseltiyor. Çiğdem'in Kadir'le iş birliği yaptığı fragmanda Nisan ve Eşref daha da yakınlaşıyor.

Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte, dizinin hayranları 11. bölümde neler olacağına dair teoriler üretmeye başladı. 10. bölümde Nisan’ın Çiğdem yüzünden belaya bulaşması ve Eşref’e sığınması, ikilinin ilişkisini yeni bir sınavla karşı karşıya bırakmıştı. 

Eşref Rüya 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yayın yeri belli oldu - 1. Resim

EŞREF RÜYA 11. BÖLÜM FRAGMANI NEREDE YAYINLANIYOR?

Eşref Rüya’nın 11. bölüm fragmanının tamamı, Yandex platformunda özel olarak yayınlandı. Dizinin resmi sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı. Kanal D’nin resmi sitesi Yandex’e özel olarak hazırlanıyor ve ilk Yandex'te yayınlanıyor.

Fragmanda, Eşref’in Kadir’in ihanetini öğrenmesi ve Nisan’ı korumak için verdiği mücadele ön planda. Çiğdem’in planları hikayenin gerilimini artırıyor. 

Eşref Rüya 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yayın yeri belli oldu - 2. Resim

EŞREF RÜYA 11. BÖLÜM FRAGMANI NEDEN YOUTUBE'DA YOK?

Dizinin fragmanlarının tamamı Yandex üzerinden yayınlanıyor. Bu nedenle fragmanın tam hali Youtube sayfasında yer almıyor. Eşref Rüya 11. Bölüm fragmanının tamamı Youtube'da yer almıyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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