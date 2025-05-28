Eşref Rüya nerede çekiliyor, hangi semtlerde? Çekim yerleri merak ediliyor

Kanal D'nin iddialı dizisi Eşref Rüya, Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolleriyle seyirciyi ekran başına kilitliyor. İstanbul'un tarihi ve modern semtlerinde çekilen dizinin hayranları çekim yerlerini ve setlerini merak ediyor.

Kanal D’nin 19 Mart 2025’te yayın hayatına başlayan ve kısa sürede reytinglerde birinci olan dizisi Eşref Rüya, Çağatay Ulusoy’un canlandırdığı Eşref ve Demet Özdemir’in oynadığı Nisan’ın hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Eşref Rüya nerede çekiliyor, hangi semtlerde merak ediliyor.

EŞREF RÜYA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Eşref Rüya dizisinin çekimleri, İstanbul’un tarihi ve modern dokusunu bir araya getiren çeşitli semtlerde gerçekleştiriliyor.

Tims&B Production yapımı dizide, şehrin hem karanlık hem de büyüleyici yönlerini ekrana taşımak için özenle seçilmiş mekanları kullanıyor.

Sarıyer’deki Aslanlı Köşk, Eşref Tek’in lüks malikanesi olarak dizide önemli bir yer tutarken otel sahneleri, Harbiye'de bir otelde çekiliyor.

EŞREF RÜYA DİZİSİ HANGİ SEMTLERDE ÇEKİLİYOR?

Eşref Rüya’nın çekimleri, İstanbul’un Sarıyer, Beyoğlu, Fatih, Üsküdar ve Şişli gibi farklı semtlerinde yoğunlaşıyor.

Fatih’teki Büyük Valide Han ve Büyük Yeni Han gibi tarihi mekanlar, Yetimler grubunun toplantı sahnelerine ev sahipliği yapıyor.

Dizinin çekim yerleri, İstanbul’un hem Avrupa hem de Asya yakasını kapsıyor. Beyoğlu’nda Nisan Akyol’un ev sahneleri çekiliyor.

EŞREF RÜYA OTEL NEREDE, HANGİ OTEL?

Eşref Rüya’nın setleri, İstanbul’un farklı bölgelerine yayılmış durumda ve her biri hikayenin ruhuna uygun mekanlarda kuruluyor.

Sarıyer’deki Aslanlı Köşk, Eşref Tek’in lüks malikanesi olarak öne çıkarken, Şişli Harbiye’deki otel sahneleri dizinin takipçilerinin radarında.

EŞREF RÜYA KÖŞK SAHNELERİ HANGİ SEMTTE ÇEKİLİYOR?

Eşref Tek’in lüks malikanesi olarak kullanılan Aslanlı Köşk, Sarıyer’de bulunuyor.