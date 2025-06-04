Eşref Rüya bugün var mı, yeni bölüm ne zaman? 11. bölüm özeti

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, 11. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Eşref'in Nusret'i öldürmesi, Kadir'in maskesinin düşmesi ve Nisan'ın itirafçı olma kararı yeni bölümde gerilimi doruğa çıkaracak. Eşref Rüya bugün olup olmadığı ve yeni bölümün yayınlanacağı tarih merak ediliyor.

Eşref Rüya, Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrollerini paylaştığı aksiyon ve dram dolu hikayesiyle Çarşamba akşamlarına damga vuruyor. 11. bölüm fragmanıyla büyük merak uyandıran dizi, Eşref’in düşmanlarına karşı hamlesi ve Nisan’ın tehlikeli kararlarıyla yeni bir dönemece giriyor. Eşref Rüya bugün var mı, yeni bölüm ne zaman merak ediliyor.

EŞREF RÜYA BUGÜN VAR MI?

Eşref Rüya, 4 Haziran 2025 Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında 11. bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

Kurban Bayramı’nın 6-9 Haziran 2025 tarihlerinde olması nedeniyle gelecek haftaki yayın akışı belirsizliğini korusa da bu hafta dizinin yeni bölümü normal yayın saatinde ekrana gelecek.

Sosyal medyada hayranlar 11. bölüm için büyük bir heyecan içinde. Dizinin 7. bölümden itibaren sadece Kanal D’nin resmi sitesinde ve bir gün sonra Amazon Prime Video’da yayınlanması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

Hayranlar, bölümü kaçırmamak için Kanal D’nin sosyal medya hesaplarını ve yayın akışını yakından takip ediyor.

EŞREF RÜYA 11. BÖLÜM NE ZAMAN?

Eşref Rüya’nın 11. bölümü, 4 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 20.00’de Kanal D’de yayınlanacak. 10. bölümün 28 Mayıs 2025’te ekrana gelmesinin ardından yeni bölüm fragmanı Yandex’te ve Kanal D’nin resmi kanallarında paylaşıldı.

EŞREF RÜYA 11. BÖLÜMDE NELER OLACAK? (11. BÖLÜM ÖZETİ)

11. bölümde, Eşref’in (Çağatay Ulusoy) Nusret’i öldürerek düşmanlarına gözdağı vermesi dengeleri altüst edecek.

Kadir (Görkem Sevindik), Eşref’in hainin kendisi olduğunu anlamasıyla köşeye sıkışır ve son bir hamleyle durumu kurtarmaya çalışır.

Nisan (Demet Özdemir), Çiğdem’in (Büşra Develi) oyunlarından kurtulmak için itirafçı olmaya karar vermesinin sonuçları ne olacak merak ediliyor. Çiğdem’in Eşref’e olan takıntısı ise tehlikeli bir boyuta ulaşarak her şeyi kaosa sürükleyecek.

11. bölüm fragmanında, Çiğdem’in Nisan’ın muhbir olduğunu Eşref’e söylemesi, Eşref’in Nisan’ın kapısına dayanmasına neden oluyor. Eşref’in ihanete tahammülsüzlüğü, Nisan’la ilişkisini kökten değiştirecek bir hamleye yol açacak.