Etna Yanardağı patladı mı, en son ne zaman patladı? Etna Yanardağı son dakika

Dünyanın en aktif yanardağlarından olan Etna Yanardağı meydana gelen hareketliliği ile gündemde yer alıyor. Bilim insanlarının yakından takip ettiği volkan, etkileyici görüntülere sahne olsa da potansiyel tehlikesi dikkat çekiyor. Etna Yanardağı en son patladığı tarih merak edilirken son dakika gelişmesi olarak Etna Yanardağı patladı mı merak ediliyor.

İtalya'daki Etna Yanardağı, yeniden faaliyete geçmesiyle şiddetli patlamalar yaşandı. Bölgede kırmızı kodlu uyarı yayınlanırken Etna Yanardağı patladı mı, en son ne zaman patladı merak ediliyor.

ETNA YANARDAĞI PATLADI MI?

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Avrupa'nın en büyük aktif yanardağı Etna, tekrar patladı.

Sosyal medyada yanardağdan kara bulutlar yükselirken turistlerin korku içinde kaçtığı videolar gündem oldu. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Katanya Şubesi Etna Gözlemevi'nin verdiği bilgiye göre, 2 bin 900 metre yükselikteki güneydoğu kraterinin bir bölümünde meydana gelen çökme sonucu volkanik patlama gerçekleşti. Bölgede kırmızı kodlu uyarı yayınlandı.

ETNA YANARDAĞI EN SON NE ZAMAN PATLADI?

Etna Yanardağı en son, 21 Mayıs 2023 tarihinde güçlü bir şekilde patladı. Bu patlamada lav püskürmeleri ve kül bulutları Katanya çevresinde etkili olurke bazı bölgelerde ise geçici uçuş iptalleri yaşanmıştı. Bu patlamada büyük çaplı can kaybı ya da maddi zarar yaşanmadı.

Etna'daki patlamaların zaman zaman olduğu ancak volkan aktivitesinin düzenli olarak izlenmesi gerektiği söyleniyor. Düşük ve orta şiddetli patlamaların sık sık gerçekleştiği belirtiliyor.

ETNA YANARDAĞI SON DAKİKA

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağı Etna'da sabah saatlerinde yoğun şekilde kül ve lav akışı olduğu görüldü. Güneydoğu kraterinde gerçekleşen çökme sonucu oluşan patlama, ilk gözlemlere göre, kül bulutu 5 kilometre yüksekliğe kadar erişti. Katonya gibi çevredeki yerleşim yerlerinden gözlemlenen patlama esnasında yanardağda olan kişilerin kaçmaya çalıştığı görüntüler gündem oldu.

Etna, Kıta Avrupası'nın 3 bin 300 metre yaklaşık yüksekliği ile en yüksek aktif yanardağdır.