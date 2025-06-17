Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Eurofighter savaş uçağı özellikleri nedir, hangi ülkenin uçağı, Türkiye Eurofighter aldı mı?

Eurofighter savaş uçağı özellikleri nedir, hangi ülkenin uçağı, Türkiye Eurofighter aldı mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eurofighter savaş uçağı özellikleri nedir, hangi ülkenin uçağı, Türkiye Eurofighter aldı mı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa'nın ortak üretimiyle geliştirilen Eurofighter Typhoon savaş uçakları, son günlerde Türkiye ile Almanya arasındaki savunma ihracatı gündemiyle yeniden öne çıktı. Eurofighter savaş uçağı özellikleri nedir, hangi ülkenin uçağı, Türkiye Eurofighter aldı mı merak ediliyordu. Almanya'daki hükümet değişimi süreciyle birlikte, Türkiye'nin bu uçakları tedarik etmesine yönelik nihai kararın Temmuz 2025'te göreve başlayacak yeni Friedrich Merz hükümeti tarafından verilmesi bekleniyor.

Eurofighter savaş uçağı özellikleri nedir, hangi ülkenin uçağı, Türkiye Eurofighter aldı mı soruları gündemde yerini alırken Eurofighter Typhoon özellikleri ve Türkiye'nin tedarik süreci detayları netlik kazanmaya başladı.

Eurofighter savaş uçağı özellikleri nedir, hangi ülkenin uçağı, Türkiye Eurofighter aldı mı? Eurofighter Typhoon - 1. Resim

EUROFIGHTER SAVAŞ UÇAĞI ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Eurofighter Typhoon modern hava savaşlarının gereksinimlerini karşılamak amacıyla tasarlanmış, çok rollü bir 4.5 nesil savaş uçağı. Sahip olduğu gelişmiş teknoloji ve aerodinamik yapısı sayesinde yüksek başarı sağlamakta.

Typhoon’un en dikkat çeken özelliklerinden biri, delta-kanat ve ön kanard yapısıyla sağladığı üstün manevra kabiliyeti. Bu yapı uçağın düşük hızlarda bile yüksek performans göstermesini mümkün kılıyor.

Eurofighter savaş uçağı özellikleri nedir, hangi ülkenin uçağı, Türkiye Eurofighter aldı mı? Eurofighter Typhoon - 2. Resim

Maksimum hızı saatte 2.450 kilometre olan Eurofighter Mach 2 seviyelerine rahatlıkla ulaşabiliyor. Ayrıca “supercruise” yeteneğine sahip olması sayesinde, art yakıcı kullanmadan süpersonik hızda uçuş gerçekleştirerek hem operasyonel esneklik hem de yakıt tasarrufu sağlıyor.

Eurofighter çift motorlu ve Eurojet EJ200 tipi turbofan motorlarla donatılmıştır. Her biri yaklaşık 90 kN itiş gücü sunan motorlar Eurofighter Typhoon’un yüksek irtifalarda dahi stabil uçuş kabiliyetini destekliyor.

Maksimum operasyonel irtifası 65.000 fit (yaklaşık 20.000 metre) olan Eurofighter uçağının tırmanma hızı ise dakikada 315 metre.

Eurofighter savaş uçağı özellikleri nedir, hangi ülkenin uçağı, Türkiye Eurofighter aldı mı? Eurofighter Typhoon - 3. Resim

Gelişmiş aviyonik sistemlere sahip olan Eurofighter Typhoon, ECR-90 CAPTOR radarı, kaska entegre hedefleme sistemi (HMD) ve elektronik harp destekli savunma sistemleriyle donatıldı.

Eurofighter 27 mm’lik Mauser topuna ve 9 tona kadar mühimmat taşıyabilen 13 harici istasyona da sahip. AIM-120 AMRAAM, Meteor ve Storm Shadow gibi modern mühimmatlarla Eurofighter tam uyumlu çalışabiliyor.

Eurofighter savaş uçağı özellikleri nedir, hangi ülkenin uçağı, Türkiye Eurofighter aldı mı? Eurofighter Typhoon - 4. Resim

EUROFIGHTER HANGİ ÜLKENİN UÇAĞI?

Eurofighter Typhoon tek bir ülkenin değil, Avrupa'nın dört önemli savunma gücünün ortak projesi olarak geliştirildi. İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya’nın iş birliğiyle yürütülen proje, “Eurofighter Konsorsiyumu” adı verilen çok uluslu bir ortaklık tarafından hayata geçirildi.

Eurofighter savaş uçağı özellikleri nedir, hangi ülkenin uçağı, Türkiye Eurofighter aldı mı? Eurofighter Typhoon - 5. Resim

TÜRKİYE EUROFIGHTER ALDI MI?

Türkiye ABD ile yaşanan F-35 krizinin ardından hava kuvvetlerinin caydırıcılığını artırmak amacıyla Eurofighter Typhoon savaş uçaklarına yöneldi. İngiltere ile yürütülen görüşmeler sonucunda Türkiye, 20+20 olmak üzere toplam 40 adet Eurofighter Typhoon Tranche 4 tedarik etmeyi planlıyor.

Tranche 4, Eurofighter'ın en yeni versiyonu olup gelişmiş AESA radar sistemi (Captor-E), modern elektronik harp sistemleri ve yeni nesil mühimmatlarla uyumlu olacak şekilde tasarlandı.

Şu anda Türkiye'nin resmi bir teslimat almadığı, ancak Eurofighter tedariki için siyasi ve teknik düzeyde görüşmelerin devam ettiği biliniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kadın kılığına girerek gizlendiler! Kameralara yakalandılarPaşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’ye geliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Selçuk Tepeli evli mi, kimdir? NOW Ana Haber sunucusu - HaberlerSelçuk Tepeli evli mi, kimdir? NOW Ana Haber sunucusuİsrail İran savaşı akaryakıt fiyatlarını neden etkiliyor? Orta Doğu’da kıvılcım, pompada zam! - Haberlerİsrail İran savaşı akaryakıt fiyatlarını neden etkiliyor? Orta Doğu’da kıvılcım, pompada zam!Fluminense - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? FIFA Kulüpler Dünya Kupası canlı yayınlanacak - HaberlerFluminense - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? FIFA Kulüpler Dünya Kupası canlı yayınlanacakLGS 2025 yüzdelik dilimler nasıl olur? Liselere göre taban puanları! - HaberlerLGS 2025 yüzdelik dilimler nasıl olur? Liselere göre taban puanları!Sağlık raporu ücret ödemeleri nasıl yapılır? Ödeme ekranı açıldı - HaberlerSağlık raporu ücret ödemeleri nasıl yapılır? Ödeme ekranı açıldıEhliyet için sağlık raporu ücreti 2025 ne kadar? Yeni düzenleme ile belli oldu - HaberlerEhliyet için sağlık raporu ücreti 2025 ne kadar? Yeni düzenleme ile belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...