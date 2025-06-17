Avrupa'nın ortak üretimiyle geliştirilen Eurofighter Typhoon savaş uçakları, son günlerde Türkiye ile Almanya arasındaki savunma ihracatı gündemiyle yeniden öne çıktı. Eurofighter savaş uçağı özellikleri nedir, hangi ülkenin uçağı, Türkiye Eurofighter aldı mı merak ediliyordu. Almanya'daki hükümet değişimi süreciyle birlikte, Türkiye'nin bu uçakları tedarik etmesine yönelik nihai kararın Temmuz 2025'te göreve başlayacak yeni Friedrich Merz hükümeti tarafından verilmesi bekleniyor.

Eurofighter savaş uçağı özellikleri nedir, hangi ülkenin uçağı, Türkiye Eurofighter aldı mı soruları gündemde yerini alırken Eurofighter Typhoon özellikleri ve Türkiye'nin tedarik süreci detayları netlik kazanmaya başladı.

EUROFIGHTER SAVAŞ UÇAĞI ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Eurofighter Typhoon modern hava savaşlarının gereksinimlerini karşılamak amacıyla tasarlanmış, çok rollü bir 4.5 nesil savaş uçağı. Sahip olduğu gelişmiş teknoloji ve aerodinamik yapısı sayesinde yüksek başarı sağlamakta.

Typhoon’un en dikkat çeken özelliklerinden biri, delta-kanat ve ön kanard yapısıyla sağladığı üstün manevra kabiliyeti. Bu yapı uçağın düşük hızlarda bile yüksek performans göstermesini mümkün kılıyor.

Maksimum hızı saatte 2.450 kilometre olan Eurofighter Mach 2 seviyelerine rahatlıkla ulaşabiliyor. Ayrıca “supercruise” yeteneğine sahip olması sayesinde, art yakıcı kullanmadan süpersonik hızda uçuş gerçekleştirerek hem operasyonel esneklik hem de yakıt tasarrufu sağlıyor.

Eurofighter çift motorlu ve Eurojet EJ200 tipi turbofan motorlarla donatılmıştır. Her biri yaklaşık 90 kN itiş gücü sunan motorlar Eurofighter Typhoon’un yüksek irtifalarda dahi stabil uçuş kabiliyetini destekliyor.

Maksimum operasyonel irtifası 65.000 fit (yaklaşık 20.000 metre) olan Eurofighter uçağının tırmanma hızı ise dakikada 315 metre.

Gelişmiş aviyonik sistemlere sahip olan Eurofighter Typhoon, ECR-90 CAPTOR radarı, kaska entegre hedefleme sistemi (HMD) ve elektronik harp destekli savunma sistemleriyle donatıldı.

Eurofighter 27 mm’lik Mauser topuna ve 9 tona kadar mühimmat taşıyabilen 13 harici istasyona da sahip. AIM-120 AMRAAM, Meteor ve Storm Shadow gibi modern mühimmatlarla Eurofighter tam uyumlu çalışabiliyor.

EUROFIGHTER HANGİ ÜLKENİN UÇAĞI?

Eurofighter Typhoon tek bir ülkenin değil, Avrupa'nın dört önemli savunma gücünün ortak projesi olarak geliştirildi. İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya’nın iş birliğiyle yürütülen proje, “Eurofighter Konsorsiyumu” adı verilen çok uluslu bir ortaklık tarafından hayata geçirildi.

TÜRKİYE EUROFIGHTER ALDI MI?

Türkiye ABD ile yaşanan F-35 krizinin ardından hava kuvvetlerinin caydırıcılığını artırmak amacıyla Eurofighter Typhoon savaş uçaklarına yöneldi. İngiltere ile yürütülen görüşmeler sonucunda Türkiye, 20+20 olmak üzere toplam 40 adet Eurofighter Typhoon Tranche 4 tedarik etmeyi planlıyor.

Tranche 4, Eurofighter'ın en yeni versiyonu olup gelişmiş AESA radar sistemi (Captor-E), modern elektronik harp sistemleri ve yeni nesil mühimmatlarla uyumlu olacak şekilde tasarlandı.

Şu anda Türkiye'nin resmi bir teslimat almadığı, ancak Eurofighter tedariki için siyasi ve teknik düzeyde görüşmelerin devam ettiği biliniyor.