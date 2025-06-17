Türkiye'nin kaç tane savaş uçağı var? Türk Hava Kuvvetleri envanteri ve Türkiye'nin hava savunma sistemleri

Türk Hava Kuvvetleri'nin savunma kabiliyetini artırmaya yönelik yatırımları aralıksız sürerken, savaş uçağı envanterinde yaşanan gelişmeler dikkat çekiyor. Türkiye'nin kaç tane savaş uçağı var, Türkiye'nin hava savunma sistemleri neler merakla kamuoyu tarafından araştırılırken THK envanterindeki çeşitlilik de ilgi odağı oldu.

Türkiye hava üstünlüğünü korumak ve tehditlere karşı caydırıcı gücünü artırmak amacıyla savaş uçağı filosunu ve hava savunma sistemlerini sürekli geliştiriyor. Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterinde yer alan F-16 savaş uçakları, insansız hava araçları ve gelişmiş füze savunma sistemleri, Türkiye’nin askeri kapasitesinin önemli parçaları. Türkiye'nin kaç savaş uçağı var ve Türkiye'nin hava savunma sistemleri neler?

HÜRJET 2

TÜRKİYE'NİN KAÇ SAVAŞ UÇAĞI VAR?

Türk Hava Kuvvetleri'nin aktif görevde bulunan envanterdeki savaş uçaklarının bel kemiğini F-16 Fighting Falcon'lar oluşturuyor. Türkiye uçakların üretiminde hem ABD ile lisans anlaşması kapsamında iş birliği yapmış hem de yerli katkı oranını artırarak savunma sanayisinde önemli bir tecrübe kazanmıştır.

Türk Hava Kuvvetleri'nde görev yapan F-16 uçakların sayısı 243. Uçakların 157’si F-16C, 86’sı ise çift koltuklu F-16D versiyon.

F-16D'lerin bir kısmı eğitim uçağı olarak da kullanılmakta. Bunun dışında 48 adet McDonnell Douglas F-4E Phantom II tipi saldırı uçağı da hala aktif olarak envanterde yer alıyor.

ANKASUNGUR

Türkiye son dönemde bu filosunu daha gelişmiş modellerle takviye etmek üzere “Peace Onyx IV” projesi kapsamında 30 adet Blok 50 tipi F-16 siparişi verdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen yeni nesil uçakların teslimatına 2011 yılında başlanmış ve proje çerçevesinde teslimatlar tamamlanmıştır. TUSAŞ’ın mühendislik ve üretim kabiliyetiyle bazı eski F-16 varyantlarının da modernizasyonu gerçekleştirilmiştir.

Savaş uçağı kategorisine doğrudan girmese de Türkiye'nin insansız hava araçlarındaki gücü de oldukça yüksek. Bayraktar TB2, Akıncı, Anka ve Aksungur gibi SİHA'lar Türk Hava Kuvvetleri’nin operasyonel gücünü artırmakla kalmamış, aynı zamanda modern savaş konseptinde yurda ciddi avantaj sağlamıştır.

KAAN

TÜRKİYE'NİN HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ

Türkiye’nin hava savunma kabiliyeti, çok katmanlı sistemler üzerine inşa edilmiş durumda. Uzun, orta ve kısa menzilli savunma sistemlerinin bir arada kullanılması, yurdumuzun hava sahasını etkin şekilde koruma stratejisinin temelini oluşturuyor.

Rusya'dan satın alınan S-400 Triumf sistemi en dikkat çekenler arasında. Türkiye S-400 Triumf sisteminden iki batarya ve 192 füze ile birlikte toplamda yüksek irtifa hava savunma kapasitesini önemli ölçüde artırdı. Aynı zamanda yerli savunma sistemleri de S-400 Triumf sisteminin merkezinde.

HİSAR

Uzun menzilli hava savunma alanında Türkiye'nin geliştirdiği en modern sistemlerden biri HİSAR-U (SİPER) oldu. 13 Mayıs 2023’te başarıyla tamamlanan testlerin ardından, Ekim 2024’te ilk teslimatlar gerçekleştirildi.

Orta menzilde ise HİSAR-O sistemi 2021 yılında envantere girmiş durumda. Kısa menzilli hava savunmasında ise HİSAR-A yer alıyor.