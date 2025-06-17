Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi hangisi? Türkiye’nin yerli ve milli silahları

İsrail’in İran’a başlattığı askeri operasyonlar Türkiye’nin askeri gücünü gündeme getirdi. Türkiye, kara ve denizde sayısal üstünlüğü, insansız hava araçlarındaki liderliğiyle öne planda olurken yerli ve milli silahlarıyla da dikkat çekmeyi başardı. Peki Türkiye’nin en uzun menzilli füzesi hangisi?

Orta Doğu’da yaşanan son gelişmeler Türkiye’nin yerli ve milli silahlarını gündeme taşıdı. 610 bin kişilik aktif askeri personel gücüne sahip olan Türkiye, yıllık yaklaşık 25 milyar dolarlık bütçesini (GSYH’nin yüzde 1.9’u) savunma sanayine ayırıyor.

TÜRKİYE’NİN EN UZUN MENZİLLİ FÜZESİ HANGİSİ?

İran’ın İsrail’e başlattığı füze saldırıları Türkiye’nin envanterini merak konusu haline getirdi. Türkiye’nin resmi envanterinde bulunan en uzun menzilli füze Tayfun Balistik Füzesi olarak bilinir. 2 bin 300 kilogram ağırlığına sahip olan Tayfun’un boyu ise 6.5 metredir.

Türkiye’nin geliştirdiği ikinci kısa menzilli balistik füze olan Tayfun, Türkiye’nin en uzun menzilli füze sistemi olarak da biliniyor. Roketsan tarafından geliştirilen bu füze, 18 Ekim 2022 tarihinde Rize-Artvin Havalimanı’ndan başarıyla test edildi.

Tayfun’un test menzilinin 561 kilometreye ulaştığı bildirilmişti. Bu da füzenin stratejik açıdan bölgedeki pek çok hedefe ulaşabilecek kapasitede olduğunu ortaya koydu.

TÜRKİYE’NİN KAÇ YERLİ VE MİLLİ SİLAHI VAR?

Türkiye, savunmada dışa bağımlılığı azaltmak için son yıllarda yerli ve milli sanayisinde önemli bir ivmeye sahip oldu. Birçok yerli silah sistemi geliştiren Türkiye’nin milli silahları kara, hava, deniz ve insansız sistemler gibi çeşitli kategorilere ayrılıyor.

Türkiye’nin yerli ve milli silahları;

KARA SİSTEMLERİ

Altay Tankı: Türkiye’nin ana muharebe tankı.

T-155 Fırtına Obüsü: TSK tarafından kullanılan yerli obüs sistemi

Kaplan STA: Zırhlı tanksavar aracı.

Kirpi: Mayına dayanıklı zırhlı personel taşıyıcı.

HAVA SİSTEMLERİ

Bayraktar TB2: Türkiye’nin ürettiği silahlı insansız hava aracı SİHA hem taarruz hem de keşif görevlerinde kullanılıyor.

ANKA-S: TAI tarafından geliştirilen insansız hava aracı (İHA).

Hürkuş: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından tasarlanan eğitim ve hafif saldırı uçağı.

Gökbey: TUSAŞ tarafından geliştirilen genel maksat helikopteri.

DENİZ SİSTEMLERİ

MİLGEM (Milli Gemi): Türkiye’nin ilk milli savaş gemisi.

TF-2000: Hava Savunma Muhrip projesi.

Reis Sınıfı Denizaltı: Türkiye’nin deniz kuvvetleri için geliştirilen milli denizaltı projesi.

FÜZE VE ROKET SİSTEMLERİ

BORA: Türkiye’nin milli balistik füze sistemi.

SOM: Havadan karaya atılabilen milli seyir füzesi.

Atmaca: Türkiye’nin gemisavar füzesi.

DİĞER İNSANSIZ SİSTEMLER

Kargu: Döner kanatlı, otonom vuruş yeteneğine sahip yerli İHA.

Akıncı: BAYKAR tarafından geliştirilen ağır silahlı insansız hava aracı.