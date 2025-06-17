Türkiye’nin çelik kalkanı hazır mı? Çelik kubbenin caydırıcı gücü Siper 2 özellikleri!

İsrail’in İran’a başlattığı askeri operasyonlar ve hava saldırıları Türkiye’nin askeri gücünü gündeme getirdi. Savunma sanayii alanında Türkiye’nin Füze Fırlatma Sistemi ile Siper-2 füzesi dikkat çekti.

Çelik Kubbe’nin caydırıcı gücü olarak bilinen, Türkiye’de dağıtık mimaride çalışan ve stratejik seviyede kritik rol oynayan, yerli ve milli uzun menzilli bölge hava ile füze savunma sistemi SİPER-2’nin özellikleri Orta Doğu’da artan gerilimle birlikte yeniden gündeme taşındı.

SİPER-2 NEDİR, NE İŞE YARAR?

Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi Aşama-C (SİPER) Sözleşmesi kapsamında Çelik Kubbe'nin uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı gücü olarak bilinen SİPER Ürün-2, radar, komuta kontrol, füze fırlatma sistemi, haberleşme sistemleri gibi özelliklere sahiptir.

SİPER ÜRÜN 2 ÖZELLİKLERİ NELER?

Siper Ürün 2’nin özellikleri arasında; Hava savunma planlama ve koordinasyon, komuta kontrol kapsamında bilgilerin yönetimi ve dağıtımı, birleştirilmiş hava resmi üretimi, çoklu angajman ve ardışık ateşleme, manuel-yarı otomatik-otomatik angajman, dost düşman tanıma (IFF), füzeler ile çift yönlü iletişim, telli-telsiz haberleşme, dik/eğik atış, uzun menzil, yüksek irtifada geniş hava tehdit setine karşı önleme kabiliyeti, zorlu şartlarda görev yapabilme, üst komuta ile taktik veri linkleri aracılığı ile bağlantı, her biri 6 füze atabilen sekiz FFS ile görev yapabilme yer alıyor.

SİPER KAÇ KM MENZİLE SAHİP?

ASELSAN, Roketsan ve TÜBİTAK-SAGE tarafından tasarlanan Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda geliştirilen SİPER sistemi, 100 ve üzeri kilometre menzile sahiptir.