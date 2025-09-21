Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Euroleague ne zaman başlayacak? 2025-2026 sezonu başlangıç tarihi yaklaştı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Euroleague ne zaman başlayacak tarih belli oldu. EuroLeague 2025-2026 sezonu için heyecan dorukta. Avrupa basketbolunun zirvesi olarak kabul edilen Turkish Airlines EuroLeague önümüzdeki hafta start alıyor. Bu sezon Türkiye’yi Anadolu Efes ve son şampiyon Fenerbahçe Beko temsil edecek.

Euroleague ne zaman başlayacak kesin tarihi netlik kazandı. Airlines EuroLeague’de yeni sezon heyecanı için geri sayım sona eriyor. Basketbolseverlerin aylardır merakla beklediği 2025-2026 EuroLeague sezonu için geri sayıma başlandı.

EUROLEAGUE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EuroLeague 30 Eylül 2025’te oynanacak maçlarla resmen başlayacak ve 17 Nisan 2026’da sona erecek. Açılış günü iki karşılaşma ile start verilecek: Hapoel Tel Aviv - Barcelona ve Dubai Basketball - Partizan mücadeleleri basketbol şöleninin ilk adımları olacak.

Aynı akşam Türk basketbolunun temsilcisi Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv’i saat 20.45’te konuk edecek. Ertesi gün ise Fenerbahçe Beko, Paris Basketball ile 1 Ekim 2025 saat 20.45’te sahaya çıkacak.

EUROLEAGUE 2025-2026 TAKIMLARI

Bu sezon 12 A lisanslı kulüp, 5 wildcard sahibi ekip ve 1 EuroCup şampiyonu ile birlikte toplam 20 takım parkede boy gösterecek. Normal sezonda her takım 38 karşılaşmaya çıkacak.

EUROLEAGUE 2025-2026 TAKIMLARI:

Türkiye: Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko

İspanya: Real Madrid, Barcelona, Saski Baskonia, Valencia

Yunanistan: Olympiakos, Panathinaikos

İtalya: Olimpia Milano, Virtus Bologna

Fransa: ASVEL, Monaco, Paris Basketball

Sırbistan: Partizan, Crvena Zvezda

İsrail: Maccabi Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv

Almanya: Bayern Münih

Litvanya: Žalgiris Kaunas

Birleşik Arap Emirlikleri: Dubai Basketball

EUROLEAGUE FORMATI

Normal sezonu ilk 6 sırada tamamlayan takımlar doğrudan play-off bileti alacak. 7. ile 10. sıra arasındaki ekipler ise play-in karşılaşmalarında kozlarını paylaşacak. Play-off aşamasında başarı gösteren 4 takım Final Four’a yükselecek ve kupanın sahibi Berlin’de belirlenecek.

Şota Arveladze'den Fenerbahçe maçı yorumu: Sahada havamızı bulduk
