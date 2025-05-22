EuroLeague şampiyonu kaç para kazanacak? 2024-2025 sezonu para ödülleri

Turkish Airlines EuroLeague 2024-2025 sezonu Final Four, 23-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Abu Dhabi’deki Etihad Arena’da düzenlenecek. Fenerbahçe Beko’nun da mücadele edeceği bu dev organizasyonda Panathinaikos, Olympiacos ve AS Monaco’nun kıyasıya yarışacağı turnuva, basketbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

Avrupa basketbolunun zirvesi Turkish Airlines EuroLeague, 2024-2025 sezonunun Final Four etkinliğiyle Abu Dhabi’de tarih yazmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe Beko’nun Panathinaikos ile karşılaşacağı yarı final maçları ve şampiyonun kazanacağı para miktarı merak ediliyor.

EUROLEAGUE ŞAMPİYONU KAÇ PARA KAZANACAK?

EuroLeague Final Four’da şampiyonluk kupasını kaldıracak takım, BasketNews’un haberine göre 1.8 milyon Euro’luk dev bir ödülün sahibi olacak.

Abu Dhabi’deki Etihad Arena’da düzenlenecek bu tarihi organizasyon, sportif başarının yanı sıra aynı zamanda ciddi bir maddi kazanç olacak. Şampiyonluk ödülü, kulüplerin transfer bütçelerine ve altyapı yatırımlarına önemli bir katkı sağlayacak.

2024-2025 EUROLEAGUE SEZONU PARA ÖDÜLLERİ

2024-2025 EuroLeague Final Four’da ödül dağılımı şu şekilde olacak:

Şampiyon 1.8 milyon Euro,

ikinci 1 milyon Euro,

üçüncü 850 bin Euro

dördüncü 770 bin Euro kazanacak.

EUROLEAGUE FİNAL FOUR NE ZAMAN, NEREDE?

Turkish Airlines EuroLeague Final Four, 23-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dhabi şehrindeki Etihad Arena’da düzenlenecek. Turnuva tarihinde ilk kez Avrupa dışında bir bölgede gerçekleşecek ve basketbolseverlere benzersiz bir deneyim sunacak.

Yarı final maçları 23 Mayıs’ta saat 18.00’de Fenerbahçe Beko-Panathinaikos ve saat 21.00’de Olympiacos-AS Monaco eşleşmeleriyle oynanacak. Üçüncülük ve final maçları ise 25 Mayıs’ta sırasıyla 18.00 ve 21.00’de gerçekleşecek.