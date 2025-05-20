Fenerbahçe Panathinaikos Final Four ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Final Four

Türk Hava Yolları EuroLeague Final Four 2025 23-25 Mayıs tarihlerinde Abu Dabi'de düzenleniyor. Fenerbahçe Beko yarı finalde Panathinaikos ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko, 2025 Turkish Airlines EuroLeague Final Four’da şampiyonluk için Abu Dabi’ye çıkıyor. Yedinci kez Final Four’a katılan sarı-lacivertliler Panathinaikos ile yarı finalde kozlarını paylaşacak.

FİNAL FOUR NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

2025 EuroLeague Final Four, tarihinde ilk kez Avrupa kıtası dışında, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenleniyor.

23-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Yas Adası’ndaki modern Etihad Arena’da gerçekleşecek olan bu prestijli turnuva, Fenerbahçe Beko, Panathinaikos, Olympiacos ve AS Monaco gibi Avrupa basketbolunun devlerini bir araya getirecek.

Turnuva, 23 Mayıs Cuma günü yarı final maçlarıyla başlayacak ve 25 Mayıs Pazar günü üçüncü sıra maçı ve şampiyonluk finali ile sona erecek.

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FENERBAHÇE PANATHINAIKOS FİNAL FOUR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos arasındaki EuroLeague Final Four yarı final maçı, 23 Mayıs 2025 Cuma günü saat 18.00’de (Türkiye saati) Abu Dabi’deki Etihad Arena’da oynanacak.

Bu dev karşılaşma, S Sport Plus'ta yayınlanacak. Kazanan takım finale yükselirken kaybeden taraf, 25 Mayıs Pazar günü Olympiacos-Monaco maçında kaybeden takımla üçüncü sıra için mücadele edecek.

Geçtiğimiz yıl Panathinaikos’a 73-57 yenilerek final şansını kaçıran Fenerbahçe Beko, bu kez rövanşı almak için sahaya çıkacak.

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, Tyler Dorsey ve Johnathan Motley gibi yıldızlarla güçlendirilmiş kadrosuyla disiplinli bir oyun sergilemeyi hedefliyor.

Panathinaikos ise Ergin Ataman’ın liderliğinde Kendrick Nunn, Kostas Sloukas ve Cedi Osman gibi isimlerle sahada olacak.

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FENERBAHÇE EUROLİG FİNAL FOUR

Fenerbahçe, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2024 ve 2025’te olmak üzere toplam yedi kez Final Four’a katıldı.

2017 yılında İstanbul’da Olympiacos’u yenerek EuroLeague şampiyonluğunu kazanan sarı-lacivertliler, bu kez Abu Dabi’de ikinci şampiyonluk kupasını hedefliyor.

Play-off turunda Paris Basketball’u 3-0’lık net bir seriyle geçen Fenerbahçe, çeyrek finalleri ilk tamamlayan takım oldu. Sarunas Jasikevicius’un koçluğunda olan sarı lacivertli ekip, Hayes-Davis, Guduric ve Tarık Biberoviç gibi oyuncuların performanslarıyla dikkat çekiyor.