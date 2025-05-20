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Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;nin Devler Ligi&#039;ndeki rakipleri belli oluyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Önce 3. ön eleme turunda, ardından play-off'larda sahneye çıkacak olan sarı lacivertlilerin muhtemel rakipleri belli oluyor.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle lig ikinciliğini garantiledi. Bu sonuçla birlikte sarı lacivertliler, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için iki eleme oynayacak.

Fenerbahçe, ilk olarak 3. ön eleme turunda, sonrasında ise play-off'ta sahaya çıkacak ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım mücadelesi verecek.

RAKİP 21 TEMMUZ'DA BELLİ OLACAK

Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunda Fenerbahçe, ilk olarak 3. ön eleme turunda mücadele edecek. Sarı lacivertlilerin rakibi 21 Temmuz'daki kura çekimi ile belli olacak. Bu turda Fenerbahçe'nin rakipleri seribaşı olması ya da olmaması durumuna göre değişiklik gösterecek.

NTV Spor'un haberine göre; Club Brugge'ün Belçika'da şampiyon olması, Salzburg'un da Avusturya'da 2. olmaması durumunda Fenerbahçe 3. ön eleme turuna seribaşı olarak katılacak.

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

Fenerbahçe'nin seribaşı olması durumunda muhtemel rakipleri:

  • Nice (Fransa)
  • Union SG (Belçika)
  • Viktoria Plzen (Çekya)
  • Panathinaikos (Yunanistan)

Fenerbahçe'nin seribaşı olmaması durumunda ise muhtemel rakipleri:

  • Benfica (Portekiz)
  • Club Brugge (Belçika)
  • 󠁢Rangers (İskoçya)
  • Feyenoord (Hollanda)
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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