Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Evde bakım maaşı ne kadar olacak? Temmuz’da zam geliyor!

Evde bakım maaşı ne kadar olacak? Temmuz’da zam geliyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Evde bakım maaşı ne kadar olacak? Temmuz’da zam geliyor!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Evde bakım maaşlarının ne kadar olacağı gündeme geldi. Ağır engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlara bakmakla yükümlü kişilere verilen evde bakım maaşlarına temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkına göre zam yapılacak. Peki evde bakım maaşları ne kadar olacak?

Haziran ayının bitmesine sayılı günler kala gözler evde bakım maaşlarına çevrildi. Ağır engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlara bakmakla yükümlü kişilere verilen evde bakım yardımı Temmuz ayında memur ve emekli maaş zammıyla beraber değişkenlik gösterecek. 

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Evde bakım maaşının temmuz ayında ne kadar olacağı henüz belli olmadı. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenen evde bakım maaşı zammı haziran enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak.

Evde bakım maaşı ne kadar olacak? Temmuz’da zam geliyor! - 1. Resim

EVDE BAKIM MAAŞINA ZAM GELECEK Mİ?

Evde bakım maaşları her yıl ocak ve temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre zamlanıyor. 2025 yılı haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarıyla birlikte evde bakım yardımı zammı da netlik kazanacak.

Evde bakım maaşı ne kadar olacak? Temmuz’da zam geliyor! - 2. Resim

EVDE BAKIM MAAŞLARI NASIL SORGULANIR?

Evde bakım maaş ödeme bilgilerini öğrenmek isteyen vatandaşlar; e-Devlet üzerinden Engelli Evde Ödeme Bilgileri Sorgulama sayfasından evde bakım aylığını sorgulayabilmekte.

Evde bakım maaşı ne kadar olacak? Temmuz’da zam geliyor! - 3. Resim

HAZİRAN AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu takvimine göre haziran ayı enflasyon oranları 3 Temmuz Perşembe günü saat 10.00 itibarıyla açıklanacak. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla yılın ilk yarısı için enflasyon oranları belli olacak.

TÜİK tarafından açıklanan beş aylık enflasyon oranları şu şekildedir:

Ocak: %5,03
Şubat: %2,27
Mart: %2,46
Nisan: %3,00
Mayıs: %1,53

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Tarihi eserleri manav sepetinde çürümeye terk ettiler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Haziran kira artış oranı yüzde 45,80 olarak duyurulmuştu! Temmuz ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? - HaberlerHaziran kira artış oranı yüzde 45,80 olarak duyurulmuştu! Temmuz ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?Sabri Ugan neden entübe edildi, hastalığı nedir? Ünlü spor spikeri Sabri Ugan'dan üzücü haber geldi - HaberlerSabri Ugan neden entübe edildi, hastalığı nedir? Ünlü spor spikeri Sabri Ugan'dan üzücü haber geldiFaziletlerle dolu Zilhicce'nin son günü ne zaman, Muharrem ayı ne zaman başlayacak? - HaberlerFaziletlerle dolu Zilhicce'nin son günü ne zaman, Muharrem ayı ne zaman başlayacak?Yemekteyiz Merve Pektaş kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz dördüncü gün yarışmacısı merak konusu oldu - HaberlerYemekteyiz Merve Pektaş kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz dördüncü gün yarışmacısı merak konusu olduMEB 5. sınıf ortaokul kayıt tarihi: Ortaokul kayıtları ne zaman, şube seçimi ve kayıt nasıl yapılır? - HaberlerMEB 5. sınıf ortaokul kayıt tarihi: Ortaokul kayıtları ne zaman, şube seçimi ve kayıt nasıl yapılır?2025 ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav için nefesler tutuldu - Haberler2025 ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav için nefesler tutuldu
Sonraki Haber Yükleniyor...