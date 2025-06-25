Evde bakım maaşı ne kadar olacak? Temmuz’da zam geliyor!

Evde bakım maaşlarının ne kadar olacağı gündeme geldi. Ağır engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlara bakmakla yükümlü kişilere verilen evde bakım maaşlarına temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkına göre zam yapılacak. Peki evde bakım maaşları ne kadar olacak?

Haziran ayının bitmesine sayılı günler kala gözler evde bakım maaşlarına çevrildi. Ağır engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlara bakmakla yükümlü kişilere verilen evde bakım yardımı Temmuz ayında memur ve emekli maaş zammıyla beraber değişkenlik gösterecek.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Evde bakım maaşının temmuz ayında ne kadar olacağı henüz belli olmadı. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenen evde bakım maaşı zammı haziran enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak.

EVDE BAKIM MAAŞINA ZAM GELECEK Mİ?

Evde bakım maaşları her yıl ocak ve temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre zamlanıyor. 2025 yılı haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarıyla birlikte evde bakım yardımı zammı da netlik kazanacak.

EVDE BAKIM MAAŞLARI NASIL SORGULANIR?

Evde bakım maaş ödeme bilgilerini öğrenmek isteyen vatandaşlar; e-Devlet üzerinden Engelli Evde Ödeme Bilgileri Sorgulama sayfasından evde bakım aylığını sorgulayabilmekte.

HAZİRAN AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu takvimine göre haziran ayı enflasyon oranları 3 Temmuz Perşembe günü saat 10.00 itibarıyla açıklanacak. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla yılın ilk yarısı için enflasyon oranları belli olacak.

TÜİK tarafından açıklanan beş aylık enflasyon oranları şu şekildedir:

Ocak: %5,03

Şubat: %2,27

Mart: %2,46

Nisan: %3,00

Mayıs: %1,53