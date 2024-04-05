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Evvabin Namazı altı rekat olarak kılınır

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Evvabin Namazı altı rekat olarak kılınır

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Evvabin Namazı nedir, ne zaman kılınır, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Evvâbîn namazının kılınış şekli ve zamanı araştırılıyor. Peki, Evvâbin namazı diye bir namaz var mıdır? Evvabin namazı kaç rekattır? İşte detaylar...

Evvabin namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir, sorusu müslümanlar tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Evvabin namazı akşam namazından sonra ya da kuşluk vaktinde kılınan bir nafile namazı olarak bilinmektedir. Peki, Evvabin namazı kaç rekattır?

EVVABİN NAMAZI NEDİR NE ZAMAN KILINIR?

Akşam namazından sonra kılınan nafile namaza Evvabin namazı denir, bu namazı kılmak müstehabdır. Altı rekat olarak kılınır.

Evvabin Namazı altı rekat olarak kılınır - 1. Resim

Evvabin namazında hepsini bir selam ile veya iki rekatta birer selam ile kılmak mümkündür. Her iki şekilde de, ilk iki rekatları, akşam namazının sünneti yerine sayılır. Bu namazı, sünnetten sonra, ayrıca kılmak da mümkündür. 

EVVABİN NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Evvabin namazı kılarken, kazaya niyet edilirse, hem bu büyük sevap olur, hem de kaza borcu ödenmiş olur. Kaza borcu olan, kazaya niyet etmeden, nafile olan Evvabin namazını kılarsa, bu sevap olmaz.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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