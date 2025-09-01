Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eylül kira artış oranı ne zaman belli olacak, enflasyon ne zaman açıklanacak?

Eylül kira artış oranı ne zaman belli olacak, enflasyon ne zaman açıklanacak?

Eylül kira artış oranı ne zaman belli olacak, enflasyon ne zaman açıklanacak?
Eylül ayı kira artış oranı milyonlarca kiracı ve ev sahibinin gündeminde. Yeni dönemde kira kontratlarını yenileyecek olan vatandaşlar, “Eylül kira artış oranı ne zaman belli olacak, enflasyon ne zaman açıklanacak?” sorularına cevap arıyor.

Türk Borçlar Kanunu’na göre konut ve iş yeri kiralarındaki zam oranı, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) üzerinden hesaplanıyor. 1 Temmuz 2024 itibarıyla yüzde 25’lik yasal artış sınırının kaldırılmasının ardından kira zamları tamamen TÜFE’ye bağlanmış durumda. Bu nedenle kira artış oranı her ay açıklanan TÜFE verilerine göre değişiklik gösteriyor. Peki, Eylül kira artış oranı ne zaman belli olacak, enflasyon ne zaman açıklanacak?

Eylül kira artış oranı ne zaman belli olacak, enflasyon ne zaman açıklanacak? - 1. Resim

EYLÜL KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Eylül 2025 kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verileriyle birlikte netlik kazanacak. Kira zam oranı, her ay TÜFE’nin 12 aylık ortalaması esas alınarak hesaplanıyor.

Eylül ayında sözleşmesini yenileyecek kiracılar ve ev sahipleri, gözlerini 3 Eylül'de açıklanacak enflasyon rakamlarına çevirmiş durumda.

Eylül kira artış oranı ne zaman belli olacak, enflasyon ne zaman açıklanacak? - 2. Resim

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK Ağustos ayı enflasyon verilerini 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10.00’da duyuracak. Açıklanacak verilerle birlikte Eylül ayı kira zam oranı da kesinleşmiş olacak.

Ekonomistlerin beklentilerine göre yıllık enflasyonun %32,63 seviyesine gerilemesi öngörülüyor. Belirtilen oran kira artışlarına da doğrudan yansıyacak.

Eylül kira artış oranı ne zaman belli olacak, enflasyon ne zaman açıklanacak? - 3. Resim

AĞUSTOS KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Geçtiğimiz ay yenilenen kira sözleşmeleri için uygulanacak zam oranı %41,13 olmuştu. Ev ve iş yeri kiracıları, kontratlarını bu oran üzerinden güncelledi.

1 Temmuz 2024 itibarıyla kaldırılan %25’lik yasal sınırın ardından kira artışları tamamen TÜFE ortalamasına bağlandığı için, Eylül ayında da belirlenecek oran doğrudan yeni kira tutarlarına yansıtılacak.

