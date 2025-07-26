Eymir gölü yangın söndü mü? Ankara yangın son dakika gelişmeleri takip ediliyor

Ankara'da Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda 26 Temmuz 2025 sabahı çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Eymir'de çıkan yangın söndü mü araması hız kazandı. Vatandaşlar, Ankara yangın son dakika gelişmelerini yakından takip ediliyor.

Başkent Ankara’nın gözde doğal alanlarından Eymir Gölü çevresinde başlayan orman yangını gündemde. Sabah saatlerinde başlayan yangının neden çıktığı merak edilirken alev alan ormanlık bölgeye itfaiye, polis ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 'Eymir gölü yangın söndü mü' ve 'Ankara yangın son dakika' gelişmeleri araştırılıyor.

EYMİR YANGIN SÖNDÜ MÜ?

26 Temmuz 2025 sabahı Eymir Gölü çevresindeki ormanlık alanda başlayan yangına müdahale devam ediyor. Yangın henüz söndürülemedi.

Orman Genel Müdürlüğü, "Ankara'da Eymir Gölü civarında devam eden yangına havadan ve karadan müdahalemiz devam ediyor. Alevleri kontrol altına almak için mücadele ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği, helikopterler ve yangın söndürme uçaklarının alevlerin göl çevresindeki geniş ormanlık alana yayılmasını önlemek için yoğun bir şekilde çalıştığı kaydedildi.

ANKARA YANGIN SON DAKİKA

Ankara Valisi Vasip Şahin, yangınla ilgili son dakika açıklamasında, tüm imkanlarla müdahalenin sürdüğünü vurguladı.

Şahin, “Bölge, vatandaşların spor ve yürüyüş için kullandığı yoğun bir yer, inşallah üstesinden geleceğiz” diyerek bölgenin tahliye edilmesi talimatını verdiğini belirtti.

ANKARA YANGIN NEREDE ÇIKTI?

Yangın, Ankara’nın Çankaya ve Gölbaşı ilçeleri arasında yer alan Eymir Gölü çevresindeki ormanlık alanda başladı.

ODTÜ arazisi içinde bulunan ve Ankaralıların popüler uğrak noktası Eymir Gölü, yaklaşık 12 km’lik çevresiyle yürüyüş, bisiklet ve piknik alanı olarak kullanılıyor.

Yangının, gölün çevresindeki ağaçlık alanda sabah saatlerinde başladığı ve kuru otlarla hızla yayıldığı bildirildi

ANKARA EYMİR YANGINI NEDEN ÇIKTI?

Yangın sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktığı belirtildi.