Bir yangın da Ankara'da! Çok sayıda ekip Eymir Gölü çevresinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 26 Temmuz 2025 13:10 - Güncelleme: 26 Temmuz 2025 13:14 - Güncelleme:

Ankara'da Eymir Gölü çevresinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Çağla Çağlar