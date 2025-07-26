Bir yangın da Ankara'da! Çok sayıda ekip Eymir Gölü çevresinde
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Ankara'da Eymir Gölü çevresinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Yurt genelinde çok sayıda noktada yangın çıktı. Şu ana dek 7 kritik bölgedeki yangın söndürülürken 3 ilçedeki yangınlara müdahale sürüyor.
Öte yandan alevler bu kez Ankara'dan yükseldi. Gölbaşı ilçesi Eymir Gölü etrafında bulunan ormanlık alanda başladı. Olay yerine çok sayıda çok sayıda itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi.
Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Çağla Çağlar