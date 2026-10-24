Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Uzmanların FED faiz beklentisi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Uzmanların FED faiz beklentisi
Başlık ResmiFED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Uzmanların FED faiz beklentisi

ABD Merkez Bankası'nın (FED) ekim ayı faiz toplantısı için artık sayılı gün kaldı. Yatırımcılar, doların seyrinden altın fiyatlarına kadar birçok piyasayı etkileyebilecek yeni karara odaklandı. Uzmanlar toplantı öncesinde faiz beklentilerini paylaşıyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Uzmanların FED faiz beklentisi ne yönde?

Kaydet
|
Özge Yiğit
ÖZGE YİĞİT

FED'in (ABD Merkez Bankası) ekim ayının son haftasında gerçekleştireceği faiz toplantısı, küresel finans piyasalarının odağında olacak. Eylül ayında politika faizini yükselten Fed’in bu toplantıda izleyeceği yol merak ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına giderek, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına yükseltmişti. Peki, ekim ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı beklentisi ne yönde, faizler düşer mi, sabit mi kalır?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Uzmanların FED faiz beklentisi
Başlık ResmiFED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Uzmanların FED faiz beklentisi

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed'in ekim ayı toplantısı 27-28 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Faiz kararı, toplantının son günü olan 28 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak.

FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Analistler, enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin Fed'in fiyat istikrarını sağlamak amacıyla para politikasını daha uzun süre sıkı tutabileceği ve bu yıl bir faiz artışı daha yapabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdiğini belirtti. Bazı analistler, Fed'in yeni faiz artışı için aralık ayına kadar bekleyip beklemeyeceğinin ise belirsizliğini koruduğuna dikkati çekti.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.