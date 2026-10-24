ABD Merkez Bankası'nın (FED) ekim ayı faiz toplantısı için artık sayılı gün kaldı. Yatırımcılar, doların seyrinden altın fiyatlarına kadar birçok piyasayı etkileyebilecek yeni karara odaklandı. Uzmanlar toplantı öncesinde faiz beklentilerini paylaşıyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Uzmanların FED faiz beklentisi ne yönde?

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FED'in (ABD Merkez Bankası) ekim ayının son haftasında gerçekleştireceği faiz toplantısı, küresel finans piyasalarının odağında olacak. Eylül ayında politika faizini yükselten Fed’in bu toplantıda izleyeceği yol merak ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına giderek, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına yükseltmişti. Peki, ekim ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı beklentisi ne yönde, faizler düşer mi, sabit mi kalır?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Uzmanların FED faiz beklentisi

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed'in ekim ayı toplantısı 27-28 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Faiz kararı, toplantının son günü olan 28 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak.

FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Analistler, enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin Fed'in fiyat istikrarını sağlamak amacıyla para politikasını daha uzun süre sıkı tutabileceği ve bu yıl bir faiz artışı daha yapabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdiğini belirtti. Bazı analistler, Fed'in yeni faiz artışı için aralık ayına kadar bekleyip beklemeyeceğinin ise belirsizliğini koruduğuna dikkati çekti.

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