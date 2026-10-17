Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelendi mi, saat kaçta yapılacak, yapılacak mı? Gözler TFF'de

Hafta ortasından bu yana süren yağışlar ardından gözler Fenerbahçe Alanyaspor maçına çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, sel ve su baskını riskinin devam ettiğini belirterek, vatandaşları cumartesi günü beklenen kuvvetli yağışlara karşı uyardı. Peki, Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe maçı yapılacak mı?

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Fenerbahçe Alanyaspor maçı için geri sayım sürerken art arda yapılan açıklamalar erteleme ihtimalini gündeme getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamada da İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünün, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile Orta Akdeniz üzerinden taşınan yağışlı sistemlerin etkisi altına girdiği kaydedildi. Kentte salı sabahı başlayan ve aralıksız süren kuvvetli sağanak nedeniyle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerindeki ilçelerde metrekareye 130 ile 278 kilogram arasında yağış düştü. Uyarılar ardından gözler TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) açıklamalarına çevrildi. Fenerbahçe Alanyaspor maçına ilişkin bir erteleme kararı çıkarsa TFF, resmi kanalları üzerinden duyuracak.

İKİ SAAT ÖNCESİNE KADAR ERTELEYEBİLİYOR

TFF (Türkiye Futbol Federasyonu), müsabakanın başlama saatinden iki saat öncesine kadar elverişsiz hava koşulları sebebiyle müsabakanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar vermeye, ileri bir tarihe ertelenen müsabakanın oynanacağı saha, gün ve saati belirlemeye ve ilan etmeye, elverişsiz hava koşullarından ve hakem kararlarından doğan ertelemeler dışında, gerek gördüğü takdirde müsabakayı erteleyerek, müsabakanın oynanacağı saha, gün ve saati yeniden belirlemeye ve ilan etmeye, resmi ve özel milli müsabakalar sebebi ile ertelenen diğer resmi müsabakaları, uygun görülecek tarih ve yerlerde oynatmaya, yetkilidir.

Fenerbahçe Alanygaspor maçı ertelendi mi, saat kaçta yapılacak, yapılacak mı? Gözler TFFde

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Eğer bir erteleme kararı verilmezse, Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bugün Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, ligde 21. kez karşı karşıya gelecek. Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya İngiltere'de 6-0 kaybeden sarı-lacivertliler, ligde alacağı sonuçla yeniden çıkış arıyor. Fenerbahçe-Alanyaspor maçı 17 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 20.00'da Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

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