Fenerbahçe elendi mi, Avrupa Ligi'ne mi düştü? Sarı-lacivertlileri nasıl bir süreç bekliyor?

- Güncelleme:
Fenerbahçe elendi mi, Avrupa Ligi&#039;ne mi düştü? Sarı-lacivertlileri nasıl bir süreç bekliyor?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica'ya 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli taraftarlar ve futbolseverler "Fenerbahçe elendi mi, Avrupa Ligi'ne mi düştü? Sarı-lacivertlileri nasıl bir süreç bekliyor?" sorularına cevap arıyor.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Portekiz ekibi Benfica’ya 36. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun attığı golle 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte sarı-lacivertli takım taraftarları ve futbolseverler, "Fenerbahçe elendi mi, Avrupa Ligi'ne mi düştü? Sarı-lacivertlileri nasıl bir süreç bekliyor?" sorularını merak ediyor.

Fenerbahçe elendi mi, Avrupa Ligi'ne mi düştü? Sarı-lacivertlileri nasıl bir süreç bekliyor? - 1. Resim

FENERBAHÇE ELENDİ Mİ, AVRUPA LİGİ'NE Mİ DÜŞTÜ?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile yenişemeyen Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Böylece sarı-lacivertli takım Şampiyonlar Ligi'ne veda etmiş oldu. Fenerbahçe artık yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Gruplara doğrudan kalma hakkını elde eden sarı-lacivertlilerin kasasına 29 milyon avroya varan bir tutar girecek.

Fenerbahçe elendi mi, Avrupa Ligi'ne mi düştü? Sarı-lacivertlileri nasıl bir süreç bekliyor? - 2. Resim

SARI-LACİVERTLİLERİ NASIL BİR SÜREÇ BEKLİYOR?

Benfica mağlubiyetiyle Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek. Sarı-lacivertli takımın Avrupa Ligi maç takvimi, ilerleyen günlerde belli olacak.

