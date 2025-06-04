Fenerbahçe imza sayısı kaç oldu son dakika? FB Başkanlık seçimi imza sayısı

Fenerbahçe Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurul talebiyle toplanan imza sayısını resmen duyurdu. Sosyal medyda dolaşan kesin olmayan rakamlar ve imza kağıtlarının ortadan kaldırıldığı iddiaları sonrası kulüp sürecin şeffaf ve yasal çerçevede yürütüldüğünü vurguladı. Fenerbahçe imza sayısı son dakika olarak belli oldu.

Sarı-lacivertli camiada hareketli günler yaşanırken, Fenerbahçe Kulübü, olağanüstü genel kurul talebiyle teslim edilen imza sayısını kamuoyuyla paylaştı.

FENERBAHÇE İMZA SAYISI KAÇ OLDU SON DAKİKA?

Fenerbahçe Kulübü, 4 Haziran 2025 tarihinde resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla, olağanüstü seçimli genel kurul talebiyle toplanan imza sayısını duyurdu.

Noter aracılığıyla posta yoluyla 151, Yüksek Divan Kurulu (YDK) üzerinden ise 78 beyanname teslim alındı. Toplamda 229 imza resmi olarak teslim alındı. Kulüp, sürecin manipülasyona açık hale gelmemesi için bugüne kadar açıklama yapmaktan kaçındığını belirtirken tüzük gereği kongre üyelerinin her türlü hakkına saygı duyulduğunu vurguladı. Açıklamada, Fenerbahçe’nin köklü tarihinde olağanüstü genel kurulun hiçbir zaman imza toplanarak gerçekleşmediği de hatırlatıldı.

FENERBAHÇE’NİN SEÇİM İÇİN İMZA SAYISI KAÇ OLDU?

Fenerbahçe’nin tüzüğüne göre, olağanüstü genel kurul toplanması için toplam üye sayısının beşte birinin yazılı talebi gerekiyor. Tahmini 70-75 bin üyesi bulunan kulüpte, bu rakam yaklaşık 14-15 bin imzaya karşılık geliyor. Aidat borcu olmayan ve oy kullanma hakkına sahip üye sayısının 41 bin civarında olduğu belirtiliyor bu da yaklaşık 8 bin imzanın yeterli olabileceği öne sürüldü.

Kulübün 4 Haziran açıklamasında noter ve YDK yoluyla teslim edilen 229 imza teslim alındığı ifade edildi.

FENERBAHÇE'DE SEÇİM NE ZAMAN OLACAK?

Fenerbahçe, Eylül 2025’te olağanüstü seçimli genel kurul planlıyor ancak 8 bin imzanın toplanması halinde seçim tarihi erkene çekilebilir.