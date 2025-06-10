Fenerbahçe kombine satışları ne zaman başlıyor? 2025-2026 sezonu FB kombine fiyatları

Fenerbahçe kombine satış tarihleri belli oldu. 2025-2026 sezonu Fenerbahçe kombine fiyatları netlik kazandı. Loca, öğrenci, en uygun ve en pahalı FB kombinle fiyatları araştırılıyor.

Sarı lacivertli camianın heyecanla beklediği 2025-2026 Fenerbahçe kombine satışları için geri sayım başladı. Fenerbahçe Spor Kulübü, Ülker Stadyumu’nda oynanacak maçlar için kombine yenileme ve kombine fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı.

FENERBAHÇE KOMBİNE SATIŞLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025?

Fenerbahçe Spor Kulübü, 2025-2026 sezonu kombine kart satışlarının yenileme sürecini 12 Haziran 2025 Perşembe günü saat 10.00’da başlatacağını açıkladı.

Mevcut kombine kart sahipleri için öncelikli olarak başlayacak bu süreç, 18 Haziran 2025 Çarşamba gününe kadar devam edecek.

Yenileme döneminin ardından yer değiştirme imkanı sunulmasının ardından Yüksek Divan Kurulu, Kongre ve Temsilci Üyeler için öncelikli satış dönemi başlayacak.

Genel satışlar ise bu süreçlerin tamamlanmasının ardından gerçekleşecek.

Kombine satışları için taraftarların, süresi dolmamış Fenerbahçe logolu Passolig kartına sahip olmaları ve kulüp üyeliği (Divan Kurulu, Kongre ya da Temsilci Üyelik) veya Fenerbahçe Taraftar Kartı sahibi olmaları gerekiyor.

Kulüp, izinsiz bir şekilde başka birinin üyelik veya taraftar kartı hakkının kullanılması durumunda ilgili kombinenin iptal edileceğini vurguladı.

Ayrıca, kombine sahiplerinin 2025-2026 sezonunda 12 maçın altında katılım göstermeleri halinde bir sonraki sezon için yenileme haklarını kaybedecekleri belirtildi.

FENERBAHÇE KOMBİNE FİYATLARI NE KADAR 2025-2026?

Fenerbahçe 2025-2026 sezonu kombine fiyatları, tribünlere ve kategorilere göre geniş bir yelpazede sunuluyor.

Fenerium Alt ve Maraton Alt tribünleri için fiyatlar 86 bin 800 TL ile 455 bin TL arasında değişirken Fenerium Üst ve Maraton Üst tribünleri 33 bin TL ile 64 bin 400 TL arasında fiyatlandırıldı.

Kale Arkası tribünü 20 bin 500 TL, öğrenci tribünü ise 10 bin 750 TL olarak belirlendi.

Kombineler, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası maçlarında geçerli olacak böylece taraftarlar tüm resmi müsabakalarda takımlarını destekleme fırsatına sahip olacak.

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FENERBAHÇE KOMBİNE BİLETLERİ NEREDEN NASIL ALINIR?

Kombine alımlarında Passo.com.tr, Passo Mobil Uygulama ve stadyum kombine merkezinden gerçekleşiyor. Buradan yapılan işlemlerde tüm kredi kartlarına 3, 5, 9 ve 12 taksit imkanı sunulacak. Vade farkı oranları, ödeme sırasında girilen kart bilgilerine göre listelenecek.