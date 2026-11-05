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Fenerbahçe Tarfin-Baskonia maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

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Fenerbahçe Tarfin-Baskonia maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Başlık ResmiFenerbahçe Tarfin-Baskonia maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe Tarfin-Baskonia maçı, EuroLeague'in 10. haftasında basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Avrupa'da geride kalan 9 karşılaşmada 6 galibiyet elde eden sarı lacivertliler, İspanya temsilcisi Kosner Baskonia karşısında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. İstanbul'da oynanacak mücadele öncesinde Fenerbahçe Tarfin-Baskonia maçının yayın kanalı, başlangıç saati ve canlı izleme seçenekleri araştırılıyor.

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İrem Özcan
İREM ÖZCAN

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 10. haftasında Baskonia'yı ağırlıyor. Avrupa'daki son karşılaşmasında Real Madrid'e mağlup olan sarı lacivertliler, taraftarı önünde yeniden galibiyet almayı hedefliyor. Ligde 7. sırada bulunan Fenerbahçe ile son sıradaki Baskonia arasında oynanacak mücadele öncesinde iki takımın son durumu ve maçın yayın bilgileri belli oldu.

FENERBAHÇE TARFİN-BASKONİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Tarfin ile Kosner Baskonia arasındaki EuroLeague 10. hafta karşılaşması, 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadelede sarı lacivertliler, taraftarı önünde sezonun yedinci galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Fenerbahçe, geride kalan 9 haftada 6 galibiyet elde ederek puan tablosunun 7. sırasında yer aldı.

Fenerbahçe Tarfin-Baskonia maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Başlık ResmiFenerbahçe Tarfin-Baskonia maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

FENERBAHÇE TARFİN-BASKONİA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Tarfin-Baskonia maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. EuroLeague'in 10. haftasında oynanacak karşılaşma, 5 Kasım Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. Basketbolseverler mücadeleyi S Sport'un yayın yaptığı televizyon platformlarından ve S Sport Plus'ın dijital yayın hizmeti üzerinden takip edebilecek.

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