Fenerbahçe-Trabzonspor ilk 11 belli oldu! Kimler eksik, kimler cezalı?

Fenerbahçe-Trabzonspor ilk 11 belli oldu! Kimler eksik, kimler cezalı merak ediliyor. Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında bu akşam Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe-Trabzonspor ilk 11 belli oldu! Kimler eksik, kimler cezalı netlik kazandı. Fenerbahçe ve Trabzonspor, Süper Lig’de bugüne kadar toplam 104 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Fenerbahçe 43 galibiyet alırken, Trabzonspor 27 kez kazanabildi. 34 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İki ekip arasındaki gol farkında da sarı-lacivertliler üstünlük kuruyor; Fenerbahçe 144 gol atarken, Trabzonspor 111 gol sevinci yaşadı.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR İLK 11

Fenerbahçe ilk 11: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, Fred, İsmail, Talisca, Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri  

Trabzonspor ilk 11: Onana, Savic, Batagov, Ozan, Mustafa, Okay, Tim, Zubkov, Olaigbe, Muçi, Onuachu

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER CEZALI?

Fenerbahçe’de Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Nelson Semedo’nun durumu maç saatinde netleşecek.

Trabzonspor’da ise Pina, Nwakaeme, Bouchouari ve Sikan sakatlıkları nedeniyle oynayamazken, Oulai cezası sebebiyle kadroda yok. Yeni transferler Onana ve Muçi, teknik direktör Fatih Tekke’nin onayıyla sahaya çıkabilecek.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak derbi 14 Eylül 2025 Pazar günü saat 19.00’da başlayacak.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

FB-TS maçı canlı yayını beIN SPORTS 1 ekranlarından şifreli olarak futbolseverlerle buluşacak.

