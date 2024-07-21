Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalması için 3 tur geçmesi gerekiyor

Süper Lig 2023-2024 sezonunu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bitiren Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak. Karşılaşmaların başlamasına kısa bir süre kala Fenerbahçe'nin kaç ön eleme oynayacağı gündem oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin başlamasına sayılı günler kaldı.

Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılan Fenerbahçe 23 Temmuz saat 21.30'da İsviçre temsilcisi Lugano karşısında ilk maçına çıkacak.

İsviçre'de oynanacak maçın ardından rövanş karşılaşması ise 30 Temmuz saat 20.00'da düzenlenecek.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi grup aşaması yani yeni sisteme göre lig aşamasına katılmak için kaç ön eleme turu oynayacağı merak ediliyor.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ ÖN ELEME OYNAYACAK?

Sarı-lacivertliler Süper Lig'i 2023-2024 sezonunda ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turuna katılmaya hak kazandı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde yer alması için 3 ön eleme turu geçmesi gerekiyor.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP AŞAMASINA NASIL KALIR?

Şampiyonlar Ligi'nin sistemi bu sezon değişti.

Yeni formata göre grup aşaması ortadan kalktı ve lig sistemine geçildi.

Eğer Fenerbahçe üç ön eleme turundan geçerse lig formatında yapılacak olan karşılaşmalarda yer alabilecek.