Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;nin Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan başlayacak. Sarı lacivertli taraftar kura çekimi ile rakip olacakları takımları yakından takip ederken Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları tarihi UEFA takvimi araştırılıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon için heyecan dorukta; Süper Lig ikincisi Fenerbahçe, Devler Ligi’ne ulaşmak için ön eleme turlarını geçmeye hazırlanırken, taraftarlar  maç tarihlerini merakla bekliyor.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, 2025-26 UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 3. ön eleme turundan katılacak. Şampiyonlar Ligi ön eleme turu kura çekimi ve maç tarihleri takvimle birlikte belli oldu.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? - 1. Resim

Ön eleme turu ilk maçları: 5-6 Ağustos 2025 

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? - 2. Resim

Ön eleme turu rövanş maçları: 12 Ağustos 2025

Play-off turu ilk maçları: 19-20 Ağustos 2025

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? - 3. Resim

Play-off turu rövanş maçları: 26-27 Ağustos 2025

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? - 4. Resim

Lig aşaması başlangıcı: 16-18 Eylül 2025

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? - 5. Resim

Kura çekimi ise 21 Temmuz'da yapılacak. 

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi eleme turlarından elenirse UEFA Avrupa Ligi'ne geçiş yapacak.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da çifte kupalı Divan Kurulu! Dursun Özbek'in isyanı: Akılalmaz yalanlar, sinsi planlarİsrail’de hayat durdu! “Ekonomi bitti, barınak yok, umut kalmadı”
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
18 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ve çeyrek altının sahibi - Haberler18 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ve çeyrek altının sahibiHaziran ayı kira zammı ne zaman belli olacak? Kira zammı o tarihte belli olacak! - HaberlerHaziran ayı kira zammı ne zaman belli olacak? Kira zammı o tarihte belli olacak!Bu akşam maç var mı, bugün kimin maçı var? 18 Haziran Bugünkü Maçlar Takvimi - HaberlerBu akşam maç var mı, bugün kimin maçı var? 18 Haziran Bugünkü Maçlar TakvimiManchester City - Wydad Casablanca hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11'ler açıklandı - HaberlerManchester City - Wydad Casablanca hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11'ler açıklandıShakhtar Donetsk maçlarını nerede oynuyor? - HaberlerShakhtar Donetsk maçlarını nerede oynuyor?Şampiyonlar ligi ön eleme maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi Maç Takvimi - HaberlerŞampiyonlar ligi ön eleme maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi Maç Takvimi
Sonraki Haber Yükleniyor...