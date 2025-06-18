Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan başlayacak. Sarı lacivertli taraftar kura çekimi ile rakip olacakları takımları yakından takip ederken Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları tarihi UEFA takvimi araştırılıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon için heyecan dorukta; Süper Lig ikincisi Fenerbahçe, Devler Ligi’ne ulaşmak için ön eleme turlarını geçmeye hazırlanırken, taraftarlar maç tarihlerini merakla bekliyor.
FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, 2025-26 UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 3. ön eleme turundan katılacak. Şampiyonlar Ligi ön eleme turu kura çekimi ve maç tarihleri takvimle birlikte belli oldu.
Ön eleme turu ilk maçları: 5-6 Ağustos 2025
Ön eleme turu rövanş maçları: 12 Ağustos 2025
Play-off turu ilk maçları: 19-20 Ağustos 2025
Play-off turu rövanş maçları: 26-27 Ağustos 2025
Lig aşaması başlangıcı: 16-18 Eylül 2025
Kura çekimi ise 21 Temmuz'da yapılacak.
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi eleme turlarından elenirse UEFA Avrupa Ligi'ne geçiş yapacak.