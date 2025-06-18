Fenerbahçe kura çekimi ne zaman? FB Muhtemel Şampiyonlar Ligi rakipleri

Fenerbahçe, 2025-26 UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 3. ön eleme turundan başlayacak 3. ön eleme turu kura çekim tarihi belli oldu. Muhtemel rakipleri ise merak ediliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-26 sezonu için geri sayım başladı. Süper Lig şampiyonu Galatasaray lig aşamasına direkt katılırken ikinci sıradaki Fenerbahçe, hayalini kurduğu Devler Ligi’ne ulaşmak için ön eleme turlarını geçmek zorunda.

FENERBAHÇE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi ön eleme turları için kura çekimi tarihleri, UEFA’nın resmi takvimiyle netleşti. 2. ön eleme turu kura çekimi 19 Haziran 2025’te, 3. ön eleme turu kura çekimi ise 21 Temmuz 2025’te İsviçre’nin Nyon kentinde yapılacak.

Play-off turu kura çekimi ise 4 Ağustos 2025’te gerçekleşecek, lig aşaması kuraları ise 28 Ağustos’ta Monaco’da çekilecek.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe’nin 2025-26 Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri henüz kesinleşmedi. 3. ön eleme turu rakipleri ise 21 Temmuz 2025’te kura çekimiyle belli olacak.

Fenerbahçe, 3. ön eleme turunu geçerse play-off turuna yükselecek ve burada da 3. turdan gelen üç takımdan biriyle karşılaşacak.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe'nin 3. eleme turu kurasında karşısına çıkabilecek muhtemel rakipleri belli oldu.

-Rangers

-Feyenoord

-Benfica

-Club Brugge

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

3. ön eleme turu maçları ise 5-6 Ağustos 2025’te ilk ayak, 12 Ağustos 2025’te rövanş karşılaşmalarıyla gerçekleşecek. Eğer Fenerbahçe bu turu geçerse, play-off turu maçları 19-20 Ağustos 2025 ve 26-27 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak.